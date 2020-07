Advierten gobernadores panistas, pacto fiscal o nos vamos por la vía legal

Por Octavio García

Ante la obstinación del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no acceder a un pacto fiscal con los Estados de la República y en cambio reducir el presupuesto en programas y proyectos, las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional advirtieron que recurrirán a medidas legales si con el diálogo no consiguen lo contrario.

Así lo planteó el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca durante el cónclave panista que tuvo lugar en Querétaro donde el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval le pasó la estafeta a su homólogo anfitrión Francisco Domínguez como nuevo presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) donde aseguró que son los estados los que soportan la carga fiscal del gobierno federal les guste o no.

"Por supuesto que continuaremos con el diálogo con el gobierno central para buscar siempre a través de ese diálogo y entendimiento político llegar a acuerdos de lo contrario por supuesto que tenemos otras alternativas, las alternativas es irnos por la vía legal por un lado a través de la ley de condonación fiscal probablemente controversias constitucionales parciales que nos permitan en un momento dado de que no solamente se no esté recargando con mayores responsabilidades cuando no se ve reflejado con un respaldo económico para hacer frente a las situaciones que estamos hoy en día presenciando", advirtió el gobernadores de Tamaulipas.

En ese sentido, el nuevo presidente de la GOAN, Francisco Domínguez gobernador de Querétaro y anfitrión de la reunión refrendó la vocación federalistas de su Estado al tiempo que llamó a todos los mexicanos a repensar el federalismo para rescatar a la República debemos reconciliar a la nación, pues subrayó, no podemos ni debemos permanecer divididos, sin estar unidos en torno al propósito de superar la pandemia sanitaria y vencer la más grave crisis económica de todo un siglo, desgarrándose las vestituduras el mandatario panista dijo que la sociedad cuenta con los gobernadores de acción nacional para esta y otras tareas pues las entidades federativas gobernadas por su partido son las que concentran el mayor crecimiento económico presumió.

"Enarbolamos una forma distinta de gobernar cercana, honesta al mismo tiempo responsable y eficiente, a partir de la unidad nacional ofrecemos una vía para dar a México prosperidad compartida, democrática, libertad lo hacemos desde los estados una vía federalistas, por eso coincidimos los estados que concentran el mayor crecimiento económico, quien genera más empleo, quien distribuye riqueza, quien tiene menos pobreza y menos informalidad. Estamos absolutamente convencidos de que esta emergencia nacional sólo puede se superada dándole un nuevo empuje al federalismo mexicano", puntualizó el mandatario estatal.