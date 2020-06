Al calificar como difícil esta semana donde México además de atravesar la pandemia de Covid-19, vivió un sismo y el atentado al secretario de seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de todo no se declarará la guerra al crimen organizado.

En un mensaje difundido en su cuenta de twitter el Primer Mandatario enfatizó que su administración trabaja todos los días para garantizar la seguridad con el uso de inteligencia por lo que advirtió, no se dejará intimidar por los criminales.

“No nos vamos a dejar intimidar aquí es muy importante que quede claro nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas baladronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos no se van a permitir masacres pero sí vamos a actuar y evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada como era antes, hay una frontera, un límite, una cosa es la autoridad y otra la delincuencia”.

Dijo que como todos los seres humanos se tiene miedo.

“Tenemos miedo porque somos seres humanos, peor hay una diferencia importante, no somos cobardes, entonces vamos hacia adelante para conseguir la paz y la tranquilidad con justicia y rectitud llamando a todos a portarse bien para lograr una sociedad mejor”.

Destacó que el trabajo de inteligencia del gobierno, fue posible actuar y evitar el asesinato del titular de seguridad de la Ciudad de México y detener a muchos de los responsables.

“Se han podido evitar estos atentados o los resultados más lamentables y graves en estos atentados, estoy hablando de inteligencia que no de espionaje, hemos podido actuar antes, en el caso de ayer como se dio a conocer se sabía que había intención y se informó y se advirtió al Secretario de Seguridad Publica de la Ciudad de México y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión y el también andaba más atento, precavido y traía apoyo”.

Insistió que su administración trabaja por combatir las causas de la violencia a través de oportunidades de estudio, trabajo y desarrollo.