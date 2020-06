Se tienen identificados seis cárteles operando en el Valle de México

Son seis los cárteles que operan en el Valle de México fue lo que informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval al afirmar que el Gobierno Federal conoce las zonas de operación y alianzas de estos grupos delictivos.

En la mañanera desde Texcoco, Estado de México, indicó que entre los cárteles con presencia en la zona destacan, La Familia, Guerreros Unidos, los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Aquí La Familia es decencia en la parte Sur principalmente en dónde están operando los Caballeros Templarios en la parte Norte, aquí hay una alianza entre estos dos carteles para poder evitar que operé o que tengo influencia en la parte sur del Estado Guerreros Unidos lo mueven este Guerreros Unidos y cártel Jalisco Nueva Generación, esta es la parte de los municipios que están colindantes con el estado de con la Ciudad de México, entonces hablaríamos en toda en toda la zona de de seis grupos delincuenciales operando en la zona metropolitana”.

A pesar que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo evitaba dar nombre de los grupos porque dijo no quiere hacerles propaganda, el presidente López Obrador pidió al titular de Sedena hacerlo a fin de que se sepa que se conoce del manejo de estos grupos y no se dan garrotazos al avispero.

“Que esto lo hacemos diario o sea nada más que la ponga no se muestra pero que sirva nada más para que sepan que no damos garrotazos no lo tonto al avispero que sí sabemos y que lo más importante es la inteligencia es más importante la inteligencia que la fuerza”.

Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que en periodo d enero a mayo de este año, los delitos de alto impacto en la entidad se redujeron en 17.4%

“En el caso los delitos de alto impacto que destacamos que se ha logrado una disminución del 17. Porciento en los delitos de alto impacto en lo que va del período de enero a mayo de este año Comparado a enero o mayo del año pasado y también un trabajo muy importante que se empezó desde que iniciaron los saqueos ustedes recordarán que a principio de la pandemia y a principio de año también empezó a ver una serie de saqueos en tiendas de tu servicio se hizo un trabajo muy importante de inteligencia para inhibir estos hechos para detener a los responsables y para evitar que siguiera viendo este tipo de sucesos”.

Por ello refirió que se redujo en más del 90% el número de saqueos mientras en homicidios la disminución fue de 4.9% aunque reconoció que se tiene un incremento en el delito de extorsión informó que se tienen operativos conjuntos e implementando un sistema para el registro de base de datos de números telefónicos utilizados, como el registro de voz de quienes están privadas de la libertad porque explicó que la mayor parte de estos delitos se cometen por presos por lo que se tiene un 54% de avance en este registro.