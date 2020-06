El presidente López Obrador anunció que este jueves su gabinete seguridad dará un informe detallado sobre los hechos violentos ocurridos este fin de semana en Guanajuato y también sobre la situación de inseguridad en Caborca, Sonora.

Respecto a la violencia en Guanajuato en donde el cártel de Santa Rosa de Lima, que lidera José Antonio Yépez, alias “El Marro, dejó casi 80 muertos este fin de semana, López Obrador dijo que la situación de inseguridad en Guanajuato es ya incontrolable, por lo que la federación apoyará a esa entidad, en la que se registran cerca del 20 por ciento de los homicidios que ocurren en todo el país.

El presidente dijo que ante tal grado de violencia, como los narcobloqueos e incendios de carros, negocios y asesinatos, no puede permanecer como el avestruz, escondiendo la cara, por lo que advirtió que se acabará con el caos y el desorden.

“Nosotros no podemos permitir que se caiga en la anarquía, en el desorden, y muchos menos en que pierdan vidas humanas, la de Guanajuato es una situación muy grave, tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre, habido muchos, muchos muertos, asesinan a mujeres y a niños. Pueden decir lo que quieran pero no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz”.

Además, pidió a la población que no apoye a ningún criminal o a ninguna banda delictiva porque no hay justificación para respaldar a grupos criminales, reiteró que su gobierno destina recursos económicos como nunca antes para los más pobres, y que no por recibir despensas como hace ocasionalmente el crimen organizado le brinden su respaldo.

"Y aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no protejan a la delincuencia, no hay ninguna justificación para ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me entrega despensas, voy a hacer base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir”.

En torno a los amagos de “El Marro, el presidente López Obrador minimizó esas amenazas al sostener que, con la debida proporción, esas advertencias del capo del cártel de Santa Rosa de Lima, son como las manifestaciones de protesta organizadas por el PAN en sus carros lujosos