El Fonden no debe desaparecer pero si mejorarse: ASF

Pese a que se han detectado malos manejos de los recursos destinados a atender los desastres naturales, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, se pronunció en contra de eliminar el Fondo de Desastre Naturales (Fonden), como lo plantea la iniciativa de la diputada morenista Dolores Padierna, que busca desaparecer los fideicomisos públicos en los que se han registrado actos de corrupción.

Al participar en un parlamento abierto virtual con los integrantes dela Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, el auditor recomendó mejorar las reglas de operación, la mecánica de aplicación y la ejecución de los recursos, pues en las revisiones que se han realizado a distintos fideicomisos si se ha detectado que ha habido desviación de recursos o gastos sin justificación, pero no es el caso del Fonden, el cual debe mantenerse pues es de gran utilidad para atender casos imprevistos, como podrían ser, incluso, las pandemias.

“De lo que se trata es de mejorar el Fonden, sea como Fonden o con cualquier otro nombre. Pero sí que mejoremos las reglas de operación, la mecánica de aplicación, que contemplemos un capitulo para als emergencias sanitarais, la pandemia, las epidemias, que además, cada vez tenemos que aprender a vivir con eso. Pero fundamentalmente en el caso del mecanismo Fonden, creo que hay un consenso para que éste sobreviva, no podemos obviamente desaparecer un fondo como este, tenemos nada más que perfeccionarlo”.

En dicho foro, participaron algunos otros funcionarios de la ASF, como el Auditor Especial para Gasto Federalizado, Emilio Barriga, quien denunció que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se detectó un fraude por mil 700 millones de pesos del Fondo para la Reconstrucción (Fonrec), que se creó para la de los sismos del 2017, pues de los 2 mil 500 millones que se habían destinado a los estados de Mèxico, Morelos y Oaxaca, solo se comprobaron 800 y hasta ahora no se sabe el destino del resto del dinero, es decir, mil 700 millones de pesos.

“ Los resultados s de la revisión del Fonrec nos dieron una sorpresa , únicamente la Secretarìa de Hacienda transfirió recursos a dichas entidades federativas por 800 millones de pesos, es decir, hubo un remanente de mil 700 millones de lo que se había aporbado y la Secretaria de Hacienda no nos supo explicar finalmente que destino le dio a esos mil 700 millones de pesos”.

Al respecto el diputado del PRI , René Juárez Cisneros, dijo sentirse aludido por esa acusación pues èl fue subsecretario de Gobernación en el sexenio anterior y le tocó atender el tema de la reconstrucción en Oaxaca donde hubo esos malos manejos, de hecho, aseguró no haberse robado un solo peso del dinero destinado a apoyar a los damnificados por los sismos del 2017.

“Yo fue subsecretario de Gobernación, yo no defiendo a nadie ni meto las manos al fuego por nadie y si quiero aclarar, nunca manejé un peso, nunca me robe un peso, no sé si otros lo hicieron. Qué bueno que hay que cuidar que no se roben el dinero que no se desvíen los recursos, que se utilicen con fines electorales, de rapiña. Yo fue parte de la administración anterior pero yo no soy ratero, no soy ladrón ni defiendo a los ladrones, si alguien desvió recursos métanlo a la cárcel, entàmbenlo. No podía quedarme callado, porque la verdad si me sentí aludido, discúlpenme compañeros”.

En respuesta a esa catarsis del priista, el propio titular de la ASF, David Colmenares dijo conocer muy bien a René Juárez y que jamás ha dudado de su honorabilidad, y lo mismo dijeron sus compañeros diputados de la Comisión de Protección Civil.