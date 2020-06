Muñoz Ledo presenta iniciativa para Ingreso Básico Ciudadano

El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo y sus compañeras de bancada Lorena Villavicencio y Gabriela Cuevas, propusieron cambios a los artículos Cuarto y 35 de la Constitución para establecer un apoyo a toda la población afectada por crisis económicas la que actualmente derivó de la emergencia sanitaria.

Se trata del llamado Ingreso Básico Ciudadano, que fue aprobado ya en la Ciudad de México y en varios Congresos del mundo como en Argentina, Chile, Brasil, y España, entre otros, y aunque aún no se define el monto de este apoyo que ororgarpia el gobierno durante los meses en que se extienda la crisis, se busca que permita a la gente que lo necesita vivir con dignidad.

De hecho, los tres legisladores morenistas con el respaldo de la presidenta de la Càmara de Diputados, la panista, Laura Rojas y el líder de la bancada de MC, Tonatiuh Bravo, hicieron un llamado a todos los grupos parlamentarios, pero particularmente al resto de los morenistas, para que apoyen la creación del Ingreso Básico Ciudadano, que sería independiente a los programa sociales del gobierno. Que solo apoyan a algunos pobres pero no a todos.

Muñoz Ledo dijo que se trata de una propuesta blanca que no tiene ningún color partidista.

“Lo que nosotros queremos es que no sea bandera de ningún partido político, de ninguno, por eso es un llamado a los compañeros de Morena, no se trata de ayudar a “mis pobres”, sino de apoyar a los pobres y debe ser en coordinación con el Inegi, esto es absolutamente universal. No aceptaríamos padrones del gobierno no partidistas, sino de entes autónomos e independientes en sentido técnico”.

A su vez la también morenista, Lorena Villavicencio, reconoció que hasta el momento no ha habido un acercamiento formal con los diputados de su partido para pedirles que apoyen la creación del Ingreso Básico Ciudadano, que está sustentado en recomendaciones del Coneval y de la propia Cepal, cuya titular, Alicia Bárcena forma parte cercana de López Obrador.

“El Ingreso Básico Ciudadano es un derecho universal, exigible, e incondicional para salir de la pobreza, el cual debe ser acompañado de un sistema sanitario y de cuidados robusto, educación permanente y vivienda para lograr un verdadero estado de bienestar. Y terminaría pidiendo Presidente de la República que adoptemos junto este tipo de medidas para atender la emergencia, es urgente porque el Inegi ya nos habla de 12 millones de personas sin empleo e ingreso”.

A su vez, el líder de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, consideró que toda la gente que ha cumplido a cabalidad las medidas sanitarias para evitar contagios como la sana distancia, y que ahora ha perdido sus empleos, lo menos que merecen es una compensación por haber contribuido a no propagar los contagios.

“Para bajar la curva de la pandemia se necesitaba el esfuerzo colectivo, y esa gente que participó merece del Estado un apoyo por haberse quedado en casa y de no darse este apoyo entonces, su contribución al bien público que es la salud colectiva, se le está convirtiendo en un problema lamentable de pobreza , de falta de alimentos y lo mínimo indispensable para su subsistencia”.

Finalmente, la diputada Laura Rojas hizo un llamado al Presidente de la República y al resto de las fuerzas a legislar esta iniciativa humanista en favor de millones de mexicanos angustiados por falta de ingresos.