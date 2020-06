No soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano: AMLO

“No tengo interés de pelearme con ningún gobernador no tiro la piedra y escondo la mano, no se qué hizo el gobernador de Jalisco pero no tengo nada que ver y si tiene el gobernador pruebas que las de a conocer” así lo manifestó el presidente López Obrador durante su conferencia matutina.

Luego de que el gobernador de Jalisco externara en un video que las manifestaciones de violentas realizadas ayer en su entidad fueron parte de una provocación venida de los 'sótanos del poder', el presidente reconoció “tengo diferencias políticas e ideológicas pero actúo con irresponsabilidad, no me inmiscuyo ni participo, no soy jefe de grupo ni de partido, yo represento al estado mexicano”.

Y aseveró, no tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales lamento los hechos porque estoy a favor de solucionar problemas mediante el diálogo y sin uso de la fuerza.

Y se pronunció porque la manifestación en Guadalajara no se convierta en un movimiento como el de Estados Unidos, por lo que llamó a la no violencia, que haya grandes manifestaciones con la sana distancia.