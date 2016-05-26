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Al parecer Shakira olvidó el acento colombiano

La cantante fue criticada luego de la aparición de un video en donde se le escucha hablar con acento español

Al parecer Shakira olvidó el acento colombiano

Al parecer Shakira olvidó el acento colombiano(FOTO: www.zonacero.com)

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Colombia

El pasado 19 de junio, la barranquillera visitó su natal Colombia para agrabar junto a Carlos Vives el video de su nuevo sencillo "La Bicicleta".

Todo iba bien hasta que empezó a circular en las redes sociales un video en donde "Shak" pide a sus fans con acento español les permitan grabar el clip.

Las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría de sus compatriotas aseguran no es la primera vez que pasa, pues cuando salía con el argentino Antonio de la Rúa ocurrió algo similar.

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