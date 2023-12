Revelan mensajes de despedida de Robin Williams

México.- “Estoy harto de todo”, “es hora de marcharse”, “más por venir” y “ya no más” son algunos de los mensajes escritos que hijos del actor Robin Williams encontraron en su casa a casi un año de que este decidiera quitarse la vida en su mansión de Tiburón, California.

Al parecer estas notas fueron su manera de despedirse, sin embargo tras su muerte una de sus hijas se opuso a averiguar las causas por las que el actor había tomado la decisión de quitarse la vida argumentando: "No creo que tenga sentido, no hay motivos para preguntarse por qué, ya está hecho. Mucha de la gente que ha pasado por algo parecido y que ha perdido a alguien se da cuenta de que no tiene sentido preguntarse por qué, y no tiene sentido echarle la culpa a nadie por lo ocurrido. Y tampoco lo tiene echarte la culpa a ti o al resto del mundo. Porque ha sucedido y tienes que seguir adelante y seguir viviendo, y tienes que arreglártelas para seguir haciéndolo".