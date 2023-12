Votará PRD en contra de reforma al Artículo 24 constitucional: Gómez

México.- La bancada del PRD en el Senado anunció que votará en contra de la reforma al Artículo 24 constitucional, que establece la libertad religiosa, pues en México existe la libertad de profesar la religión que uno quiera desde 1857

En entrevista, el senador perredista Pablo Gómez aseguró que dicha minuta viola el Estado laico y 'no forma parte de un debate nacional, y no deseamos una cosa artificial para dividir entre católicos y no católicos a este país'

Se trata de 'un falso debate con el propósito de ir abriendo camino a la eliminación del carácter laico de la enseñanza pública y de la función pública en general, impulsado desde las más altas esferas de la jerarquía eclesiástica católica', agregó

Gómez criticó que la minuta contenga la libertad de conciencia, pues tiene como objeto 'el ingreso de la objeción de conciencia, que permite a servidores públicos y ciudadanos no acatar la ley con el pretexto de que puede estar en contra de su propia conciencia'

Con información de NOTIMEX