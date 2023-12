Obama y Clinton hacen campaña en Wisconsin

Washington, Estados Unidos, febrero 16, 2008.- Barack Obama hizo campaña el sábado en Wisconsin, buscando apoyo entre votantes de la clase obrera a unos pocos días de las primarias en el estado en que Hillary Clinton espera repuntar en la apretada contienda por la nominación presidencial demócrata. Obama se reunió con estudiantes, profesores y miembros de la comunidad en la Universidad Técnica Northcentral en Wasau, y luego realizó un acto de campaña en un campus universitario en Eau Claire. En Wasau, Obama dijo que quiere que las universidades públicas sean menos caras, porque así podrían ayudar a los trabajadores a adquirir los conocimientos necesarios para competir en la economía actual. "Los estadounidenses no deberían verse impedidos de recibir una educación porque no pueden pagarla", dijo Obama. Clinton, a su vez, estaba haciendo la primera escala de su visita de campaña a Wisconsin, en un restaurante en Kenosha. Obama encabeza la contienda por los delegados a la convención nacional demócrata, luego de ganar ocho primarias consecutivas. Pero Clinton busca frenar esa racha venciendo en Wisconsin, un estado en el que se espera que Obama gane. Un sondeo dado a conocer el viernes tenía a Obama con 47% en las preferencias electorales, seguido de Clinton con 42%. Sin embargo, 11% de los encuestados dijeron que aún no se habían decidido, lo que pudiera inclinar la balanza en cualquier dirección. Un buen resultado en Wisconsin pudiera ayudar a Clinton antes de las primarias del 4 de marzo en Ohio y Texas, que pudieran determinar la suerte de su campaña. En un acto de campaña el viernes en una escuela en Ohio, la senadora por Nueva York reiteró lo que se ha convertido en su mantra electoral contra Obama. "Existe una gran diferencia entre discursos y soluciones, entre palabras y acción" dijo. "Simplemente pienso que si ustedes están eligiendo un presidente, yo soy la que ustedes elegirían para ello".