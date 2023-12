Destinos de nieve para esquiar o conocer una nueva experiencia en otro país

Miguel Galicia, viajero experto nos habla sobre los viajes de nieve para los no esquiadores.

Si vas a viajar a algún lugar donde haya nieve porque quieres conocer lo que puedes hacer en ella abre tu panorama si no funciona en esquies prueba más actividades como:

"Montreal es una excelente opción, si te diriges a un resort podrás aprender a esquiar, ten en cuenta que no es fácil, no te desesperes. Sugiero que si quieren ir vayan a partir del 30 de noviembre que es cuando abren, cierran el 15 de abril generalmente, siempre busquen que sí esté abierto. ¿Te vas de vacaciones? Yo sugiero 3 noches en Montreal y 4 días en Mont Tremblant, las edades en que pueden ir es desde los 3 años, no teman papás por llevar niños, ellos aprender rápido y se van a divertir": explica el experto.