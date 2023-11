¿No hay hombres atractivos o es solo tu percepción?

En entrevista con “Martha Debayle en W”, Evan Mark Katz, dating coach. TW: @evanmarckatz // FB: Evan Marc Katz // Web: evanmarckatz.com

● De acuerdo con el Washington Post, 4 de cada 10 mujeres dicen que "ningún hombre" cumple con sus expectativas. Mientras que menos de una cuarta parte de los hombres dicen lo mismo.

● Según un estudio de Opinion Research Corporation, realizado a más de mil mujeres entre 21 y 54 años de edad, sugiere que el 13% de las mujeres encuestadas mencionaron a la musculatura como un factor atractivo. Sin embargo, un 66% asegura que adoran que un hombre tenga integridad moral.

● En Tinder, que se basa exclusivamente en la apariencia, las cifras son aún más crudas: los hombres están abiertos al 53% de las mujeres. Las mujeres están abiertas al 5% de los hombres.

● Hay mujeres que tienen mucha dificultad para sentir atracción por un hombre.

● Primero que nada, debemos aclarar que tu “dating pool” está formado por hombres que quieren salir contigo.

● Muchas mujeres están de acuerdo con que los hombres que encuentran en línea son poco atractivos.

● La definición de atractivo es subjetiva, cada quien tiene sus turn-ons y turn-offs y eso no nos hace superficiales, nos hace humanos.

Datos

● Según el enorme conjunto de datos de OKCupid, las mujeres encuentran que el 81% de los hombres no son atractivos o están "por debajo del promedio". Así es: el 81% de los hombres se encuentran en el percentil 50 inferior en apariencia.

¿Por qué los hombres son tan poco atractivos?

● Entonces, ¿por qué los hombres son tan poco atractivos? ¿O por qué las mujeres PIENSAN que los hombres son tan poco atractivos? Les pregunté a las mujeres de Love U: mujeres inteligentes y exitosas, de entre 35 y 75 años y estas fueron sus respuestas:

● Creen que a las mujeres les gusta el "cuerpo de papá", donde tienen barrigas y barbas largas y desordenadas, y piensan que simplemente van a querer acostarse con ellas... y la realidad es que la mayoría lo encuentra poco atractivo o descuidado.

● Publican fotos de ellos bebiendo cerveza, perros lamiéndoles la cara, vestidos de camuflaje y sosteniendo un pez grande. Parece que están intentando atraer a los hombres en lugar de a las mujeres.

● Muchos de los hombres que están en línea tienen alguna combinación de barriga grande, barba larga y desaliñada, pelo largo y desaliñado, una selfie tomada mientras están sentados en un sillón reclinable y ropa que parece arrugada.

● Sus fotos son terribles. Es muy difícil descifrar su apariencia cuando tienen vello facial, gafas de sol, sombrero, fotografías de pesca y caza y motocicletas.

● Algunos miembros de Love U fueron más filosóficos que críticos.

● Las mujeres se cuidan mejor en general a lo largo de su vida y, a medida que envejecen, las diferencias en el autocuidado entre ellas y ellos se vuelven muy evidentes.

● A muchas mujeres les importa más cómo las perciben los demás en función de cómo se posiciona su hombre: un chico más atractivo las hace sentir más deseadas.

Dos puntos muy importantes

1. Los hombres no están convencidos de la cultura de la belleza.

● Es poco común que tengan una rutina de cuidado. Es decir, que usen productos para el pelo, o para la piel. Que se preocupen mucho por su apariencia.

2. Los hombres no saben lo importante que esto es para muchas mujeres.

● La moda y el cuidado personal no han permeado la conciencia de la mayoría de los hombres.

● Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, la mujer atractiva y en forma que, con razón, busca un hombre que no te repugne? Bueno, significa que varias cosas pueden ser ciertas simultáneamente.

● Puede que haya muchos hombres en tu zona que no sean tu tipo. Muchos usan gafas de sol y sombreros y tienen pasatiempos que no resultan atractivos para la mayoría de las mujeres. Sin decir nada peyorativo, la cantidad de hombres con este aspecto probablemente aumentará con la edad, con antecedentes obreros y en áreas más rurales.

● Esos hombres, en general, no son el tipo de mis clientes, y eso está bien. La atracción no es una elección. No puedes convencerte de que un chico es atractivo si desde un inicio crees que no lo es. Por otra parte, nadie te lo pide.

● Mi consejo sigue siendo el mismo: como mujer de alto rendimiento, no es necesario que esté abierta a la mayoría de los hombres. En cambio, deberías actuar como una universidad de primer nivel:

● Penn acepta el 10% de sus solicitantes. Johns Hopkins se queda con el 14%. Cornell se queda con el 15%.

● Si accedes a una aplicación de citas y descubres que sólo 2 chicos de 100 son lo suficientemente lindos como para enviar mensajes de texto, estás insinuando que eres 7 veces más selectivo que una universidad de la Ivy League.

● Deberías poder conectarte, como hago yo con mis clientes, y deslizar el dedo hacia la derecha en al menos el 10% de ellos. Si lo haces, eventualmente encontrarás el amor. Si no lo haces, tendrás dificultades.

● Hasta 2010 también fui entrenador masculino. De vez en cuando, trabajaba con un chico lindo, rico y de mediana edad que solo enviaba mensajes a las mujeres más jóvenes y atractivas.

● Te pregunto: si ese hombre te dijera que está luchando porque no encuentra suficientes mujeres atractivas, ¿qué le dirías?

● Probablemente que está sobrevalorando la juventud y la belleza, que debería abrirse a mujeres mayores con cuerpos normales, que él tampoco es un súper modelo, que ha estado con muchas mujeres hermosas pero que no eran buenas compañeras, que podría considerar salir con un “7” con carácter en lugar de con un “9” sin él.

● No puedes controlar lo que te atrae, pero tampoco puedes hacer que los hombres se corten la barba, se quiten las gafas de sol y pierdan la barriga cervecera, pero sí puedes actuar como una escuela de la Ivy League, acepta el 10% de tus solicitantes y elige una que pueda hacerte feliz por el resto de tu vida.