No tengo plan B, no me puedo reelegir: Santiago Taboada

“Estamos listos para cuidar el proceso, la alianza, el proyecto y ganar la Ciudad de México, tengo resultados y tengo la trayectoria”, afirmó el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien busca encabezar la oposición y llegar al gobierno de la Ciudad de México.

“Estamos viendo que la gente está cansada y quiere un cambio”, aseguró en entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco y confirmó que “hay planteamiento de ir en coalición por la jefatura de gobierno” y los partidos se encuentran en la parte legal del inicio de las precampañas.

Taboada, quien pidió licencia hace tres semanas aseguró “cuando concluya me voy a ir, en mi caso no me puedo reelegir, el día 42 estaré presentando mi renuncia definitiva”.

A la fecha dijo Adrián Ruvalcaba, Lía Limón, Kenia López Rabadán, Víctor Hugo Lobo del PRD, Luis Cházaro, Sandra Cuevas y Cinthia López Castro del PRI son los perfiles con los que compite, pues la Ciudad “es un escenario de competitividad, porque las cosas no van mejor, el mismo equipo político ha gobernado durante 23 años”, por lo que aseguró “la gente quiere un cambio”.

Resaltó que en la Ciudad “el metro no está mejor”, “escondieron más de 30% de los homicidios, algo atípico respecto al margen nacional”.

Respecto a la gran cantidad sus anuncios, dijo que en su último informe tenía la libertad de anunciarse y que hace meses tuvo entrevista con la revista Cambio.

Sobre el “cártel inmobiliario” afirmó “si hay un cartel inmobiliario está en el Palacio del Ayuntamiento, no se mueve ni un ladrillo en la Ciudad si el gobierno no te lo permite”. respecto a Christian Von Roerich dijo“yo no voy a meter las manos al fuego por nadie”. “En mi caso no me han podido comprobar una sola cosa”, afirmó.

“No les tengo miedo, ni me doblo, estoy aquí por mi trabajo y he demostrado que soy oposición”, concluyó.