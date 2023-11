Que tus metas sean más grandes que tus pretextos

En entrevista con "Martha Debayle en W",Juan Alberto González Esparza, fundador y Chief Inspiration Officer de Irradiate More, empresa #1 de coaching en Alto Rendimiento en México e Hispanoamérica; recientemente reconocido por la revista GANAR GANAR como el “Coach de líderes”; por más de 23 años, fungió como director general para Microsoft en Colombia, Perú y Región Andina, y en sus últimos años de carrera corporativa como presidente para Microsoft México; es hoy uno de los más destacados conferencistas y coaches en Alto Rendimiento y Liderazgo; impactando en su trayectoria la vida de millones de personas en todo el mundo (WEB: www.irradiatemore.com // IG:@irradiatemore // FB: @IrradiateMore // Mail: info@irradiatemore.com).

● Según un estudio de la Universidad de Pennsylvania Scranton, solo el 8% de las personas que establecen metas u objetivos las cumplen, mientras que el 92% no lo hace.

● Solo el 20% de las personas establecen metas para sí mismas. De ese 20%, solo alrededor del 30% logran alcanzar sus objetivos.

● El estudio plantea otros datos interesantes: 25% de las personas involucradas en la investigación no cumplieron ni siquiera con la primera semana de enero; 55% los abandonó antes de terminar el primer mes del año y 20% después de seis meses.

● Según el Departamento de Psicología de la Universidad Centro de Enseñanza Técnica y Superior, al menos el 95% de la población es proclive a la procrastinación y, de éstas, 20% son procrastinadores frecuentes. Por otro lado, se presenta mayor nivel en el género masculino que en el género femenino.

● Un estudio realizado por el University College de Londres afirma que necesitas 66 días para crear un hábito. Es decir, nos toma ese plazo convertir una actividad en una acción automática, que no necesite fuerza de voluntad, autocontrol o sacrificio.

● Según una investigación publicada en el Journal of Research in Personality el 13,5% de las personas retrasa las tareas por motivación, y el 14,6% lo hace para evitar tener que hacerlas.

● Según una encuesta realizada por la empresa OnePoll, dos de cada tres estadounidenses (68% de los 2 mil encuestados) nunca han cumplido uno de sus propósitos de Año Nuevo, y 35% de ellos piensa que para el siguiente año sí lo harán.

● Según el Observatorio Cofidis de la Economía Doméstica en España, los propósitos más comunes son: comprar una vivienda, viajar, ahorrar, bajar de peso, dejar de fumar, aprender un nuevo hobby y hacer más ejercicio.

● Las personas que escriben sus objetivos tienen un 20% más de probabilidades de lograr el éxito.

● Ver los objetivos específicos escritos frente a ti aumenta las posibilidades de alcanzarlos en un 42%.

● Solo el 13% de las personas tienen algún tipo de objetivo escrito, pero no tienen un plan sobre cómo ejecutarlos.

● Solo el 3% de las personas tienen objetivos escritos con un plan sobre cómo ejecutarlos.

QUE TUS METAS SEAN MÁS GRANDES QUE TUS PRETEXTOS

● Al final del año vas a conseguir los resultados que quieres para ti o las excusas de porque no alcanzaste esos resultados.

● En la actualidad que nos tocó vivir, hay que aprender a poner más filosofía a nuestras vidas, ésta es el factor determinante en la forma que tu vida funciona. La filosofía tiene que ver con nuestro proceso de pensamiento.

● Pensar en cómo nuestra mente funciona, en cómo procesamos lo que se nos presenta en la vida, cómo procesamos ideas de nuestras experiencias: con nuestras familias, con nuestros hijos, escuela, trabajo.

● Son las circunstancias vs tu filosofía de vida: quejarse del gobierno, quejarse de los impuestos, quejarse de los demás. Dejar de quejarte de las circunstancias, ¿es parte de tu filosofía?

● Tener metas y planes para el futuro es parte de la filosofía y entender lo que hoy tenemos, ¿cómo los vuelvo en valor?, ¿cómo hacer mis sueños una realidad?, ¿Cómo generar ACCIONES? ¿Si te quejas de todo lo que hay afuera de ti entonces qué queda?, ¿quejarte?

6 ESTRATEGIAS PARA FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE TUS METAS

Para muchas personas poner metas puede ser un gran drama

● Poner metas es tu propia visión a futuro, enfrentas el futuro de 2 maneras: con anticipación o con aprensividad. La aprensividad es porque no tienes un buen diseño de tu vida, los demás no tienen planes para ti, tu eres el CEO de tu vida.

● El precio es fácil si la promesa es clara, ten una promesa poderosa.

● Pocas disciplinas diarias, hábitos, si es que ves la promesa del futuro.

¿Cómo establecer metas?

● Revisa tu lista de metas del pasado, observa como tu filosofía va cambiando. Tener un journal donde escribir tus reflexiones. Aprender del pasado.

● Proceso de tener metas: Decide que quieres para ti y paso #2 escríbelo.

● Ponerte una gran meta es importante y hacerte las preguntas correctas: ¿Por qué es importante para mí? ¿Qué tendría que hacer para alcanzarlo? ¿Para qué? ¿En quién me voy a convertir si alcanzo la meta?, haz un stretch y piensa en esto, ¿en quién me estoy convirtiendo? Lo importante no es el dinero, lo importante es la persona en la que te conviertes en el camino de alcanzar tu meta.

● Establece la clase de metas que harán algo de ti para lograrlas.

● No te pongas metas demasiado bajas y no te sobre comprometas. Metas que te asusten un poco y te entusiasmen mucho.

Recupera la agenda de tu vida

● Si quieres alcanzar tus metas, retoma el control de tus mañanas.

● Comenzar tu día con el WhatsApp o el inbox es crónica de una muerte anunciada, comienzas a vivir la vida de los demás.

● Dejar de estar ocupado en lo ocupado. Que tu agenda esté llena no quiere decir que estés haciendo algo extraordinario.

● Identifica las actividades significativas vs actividades no significativas.

Prioriza en tu energía

● Tu estamina física y mental.

● La energía es un hábito nuclear. Si no tienes energía, tu claridad se verá afectada, no quieres tomar decisiones, tu enfoque se dispersa, no puedes influir a otros por falta de entusiasmo.

● Tener energía te ayudará a tener resistencia para conseguir tus metas y sueños.

● Puedes entrar en el burnout si no cuidas tu energía y este es uno de los mayores descarriladores.

Da seguimiento a tus metas e integra tus logros

● Ten un sistema de evaluación, semanal, mensual, trimestral, anual.

● Haz que tus logros sean parte de tu identidad.

● Eleva tu nivel de confianza.

● No juzgues, no te compares, esto te puede llevar al desaliento. No juzgar es el camino a la libertad emocional.

Comprométete a la maestría e invierte en tu desarrollo

● Dejémonos de quejar e invierte en tu desarrollo.

● No es lo que sucede lo que determina la gran parte de tu futuro es lo que haces.

● Si quieres comenzar un proceso de cambio haz algo diferente los próximos 90 días. Acciones diferentes en circunstancias diferentes

● Eleva tu confianza, aprende nuevas habilidades.

● Vuélvete una persona de más valor.

● ¿Cómo te vuelves más valioso? La respuesta es fácil: ¡CAMBIA!

● Aprende a trabajar más duro en ti que en lo que haces en tu trabajo.

● Si trabajas duro en tu trabajo tendrás un buen estilo de vida, si trabajas en ti podrías hacer una FORTUNA.

Trabajar duro vs trabajar en ti

● Desarrolla tus habilidades, fortalece tus dones.

● Trabaja en ti, en tu filosofía, en tu actitud, en tus comportamientos/hábitos, acciones.

● La historia del mundo es OPORTUNIDAD con una mezcla de dificultad.

● Tu vida cambia cuando tú cambias.

● Áreas de aprendizaje: En el amor, en tu familia, con tus amigos, en las experiencias, en tu mentalidad, en tus finanzas, en tus emociones, en tu espiritualidad, en tu salud y en cómo aprender.

● Como aprender: Leer, escuchar, ver y escribir.

