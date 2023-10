¡Cómo salir del pozo! Estrategias para combatir la infelicidad

En entrevista con "Martha Debayle en W", Andrés Oppenheimer, periodista, escritor y conferencista argentino; se doctoró en la Universidad de Columbia; colaboró en The Associated Press en Nueva York, y desde 1983 trabaja para The Miami Herald; es uno de los periodistas más influyentes de Estados Unidos; es conductor del programa "Oppenheimer Presenta" en CNN en Español. Ha ganado el Premio Ortega y Gasset, y el Premio María Moors Cabot, y fue co-ganador del Premio Pulitzer. Ha publicado varios best sellers, entre ellos: México: en la frontera del caos, Crónicas de héroes y bandidos, La hora final de Castro, Ojos vendados, Cuentos chinos y los Estados desunidos de Latinoamérica, ¡Sálvese quien pueda! y Crear o morir (TW: @oppenheimera // FB: Andres Oppenheimer // WEB: www.andresoppenheimer.com) nos enseña a lidiar con los sentimientos negativos que nos quitan la felicidad.

● En este libro, Oppenheimer explora las nuevas estrategias que están implementando los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad, ante el aumento acelerado de la sensación de infelicidad de la sociedad mundial.

● Viajó a varios países para ver qué hacen sus gobiernos, empresas, escuelas y habitantes para ser más felices; con los resultados, desarrolló diversas estrategias para lograrlo, entre estas están:

-Mejorar la educación.

-Fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la innovación.

-Cultivar la relación con la familia.

● En los últimos 15 años, se cuadruplicó el número de personas a nivel global que se siente infeliz, según la consultoría Gallup.

● De acuerdo con la misma investigación, el 20% de las personas que califican su vida como la peor, tiene mal trabajo, sus ingresos son insuficientes para sobrevivir, vive en comunidades violentas, tiene hambre o desnutrición y no cuenta con alguien que le brinde ayuda.

● Aunque el COVID-19 aumentó los índices de infelicidad, esta viene en aumento desde 2011.

● Las personas con mayores índices de felicidad tienen cinco cosas en común:

Están satisfechas con su trabajo. Tienen poco estrés financiero. Viven en grandes comunidades. Tienen buena salud física. Cuentan con personas a quienes pueden acudir en busca de ayuda.

¡Cómo salir del pozo!

● Cómo salir del pozo, es el resultado de una investigación periodística de seis años en los cuales viajó a varios países para ver qué hacen sus gobiernos, empresas, escuelas y habitantes para ser más felices.

● En sus cerca de 400 páginas, es un llamado a la acción para empresarios, educadores y líderes políticos que desean contribuir a la construcción de un mundo mejor a través de la educación de calidad.

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA INFELICIDAD

Búsqueda de la felicidad

● La preocupación por la insatisfacción global y la creciente infelicidad es una realidad que afecta no solo la vida personal sino también las oportunidades laborales y el bienestar social.

● La búsqueda de la felicidad y el sentido de un propósito se han convertido en imperativos para una vida plena. En este contexto, la educación juega un papel fundamental, ya que no solo se debe preparar a las nuevas generaciones para el mundo laboral, sino también para que tengan una vida significativa y feliz.

Educación y economía del conocimiento

● En ¡Cómo salir del pozo!, se destaca la importancia de pensar en el futuro, en cómo se están preparando las nuevas generaciones para enfrentar un mundo en constante evolución.

● El conocimiento se ha convertido en el activo más valioso, y la educación es la clave para mantenerse relevante y competitivo en el mercado laboral.

● A pesar de que el crecimiento económico sigue siendo relevante, ya no es suficiente para asegurar la felicidad y la prosperidad de una sociedad.

● La educación de calidad se ha vuelto esencial, y no se trata solo de acumular información, sino de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la innovación.

Rol de la familia

● Países como Singapur, Corea del Sur, China y Japón han cultivado una cultura familiar centrada en la educación.

● En estas sociedades, los padres y abuelos se enfocan en garantizar que sus hijos reciban una educación de calidad, conscientes de que el trabajo mental y la creatividad son activos más valiosos que los recursos materiales.

Automatización de la economía y su impacto en los empleos

● La automatización está transformando industrias enteras y existe la necesidad de una educación que prepare a los jóvenes para un mercado laboral en constante cambio.

● La inteligencia artificial y la automatización pueden reemplazar tareas repetitivas, pero no pueden replicar la creatividad y el pensamiento humano.

Rol de los empresarios en la educación

● Estos tienen un papel fundamental en el impulso de la innovación educativa y la mejora de la calidad de la enseñanza.

● Los empresarios deben colaborar en la creación de organizaciones sin fines de lucro centradas en la educación.

● Existen ejemplos exitosos en otros países donde empresarios se unieron para mejorar la educación y generaron un impacto positivo tanto en el ámbito educativo como en la conciencia social.

● Es hora de poner la educación y la innovación en el centro de la agenda política y empresarial. En un mundo donde el conocimiento es poder, la inversión en la educación de calidad se convierte en la clave para el éxito y la felicidad de las futuras generaciones.