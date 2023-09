Islandia, el destino en boga para tus próximas vacaciones

Islandia es uno de los destinos turísticos con mayor atractivo por visitar, es como estar en un sueño natural, el entorno es puro, limpio, distinto y lo mejor, cuenta con las famosas auroras boreales, teniendo la posibilidad de ver animales marinos como nunca antes, visitar desiertos de lava, baños en aguas termales, tierras vírgenes, un atractivo que anteriormente sólo era conocido por vikingos.

Esto y más es lo que nuestro experto en destinos, Roberto Trauwits, ex secretario de turismo en Puebla nos habla sobre su reciente viaje a Islandia, brindando los mejores consejos para visitar el destino, disfrutando, aprovechando y yendo directo a los atractivos más impresionantes que puede ofrecer el lugar.

Una de las dudas principales es ¿cuál es la mejor manera de llegar a este destino?. La experiencia que Roberto nos comparte y la que indica que le convino más es...

Llegamos al aeropuerto y es toda una experiencia, disfrutas de una gran vista. A nosotros no nos importó llegar y visitar, caminamos muchísimo y visitamos un volcán. Nosotros no fuimos con niños, pero vimos a muchos en el lugar, sí es un destino para toda la familia..."

"Yo volé de México a Montreal y de ahí a Reikiavik, dos vuelos de 5 horas cada uno, rapidito. Muchos prefieren viajar a Londres y de ahí regresarse, pero a mí se me hizo mejor hacerlo así directo y no por Europa.

Roberto nos cuenta qué es mito y qué realidad hay sobre Islandia...

"Realmente comimos muy bien y disfrutamos de toda la comida, paisajes, y demás. No diré que es un destino fácil, hay mucha caminata, subidas empinadas, conoces volcanes, es muy pesado, pero se disfruta. Hay cosas increíbles, sugiero darle la vuelta a la Isla, es muy recomendable."

Claramente los destinos no son para todos los viajeros, existe el perfil del viajero, el cual se basa en los gustos de cada uno, sobre todo para disfrutar de una experiencia acorde a sus "necesidades". La cultura siempre influirá en cómo se viva la experiencia, pues se convive con los locatarios.

Hay que tener claro que Islandia tiene Auroras boreales, estas se dejan ver a partir de Abril, si quieres ir, hay que checar cuándo están, sino no las verás. Insisto, todo depende de lo que quieres hacer en el lugar..."

Los recuerdos van a la memoria, pero recordarlos es volverlos a vivir, Rubén Mora se muestra muy interesado en visitar Islandia, por lo que para asegurar que su experiencia sea aún más llamativa, le pregunta a Roberto cuál es su mejor experiencia en el viaje a Islandia.



"Subí a un volcán que estaba inactivo, cuando llegué vi humito, hace tiempo que no hacía erupción, pero me queda claro que me sorprendió y siempre lo recordaré...."