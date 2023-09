No tengo deseo, no quiero tener sexo, ¿Qué hago?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Dra.Claudia Rampazzo, estudió Medicina en la UNAM; terapeuta familiar, de pareja y terapeuta sexual; médica asociada del Hospital Español; autora de Guía de la Entrepierna, Prostitución Marital, de Grijalbo, (TW: @drarampazzo // IG:@laverdaderaclaudiarampazzo // Hospital Español 55 5203 1179) nos enseña a construir una conexión erótica estable con nuestra pareja.

● De acuerdo con The National Center for Biotechnology Information, el bajo deseo sexual es el problema sexual más común reportado: el 34% de las mujeres y el 15% de los hombres reportan falta de deseo durante al menos 3 meses en un período de 12 meses.

● Una investigación realizada por la Escuela de Medicina Albert Einstein, en Nueva York, reveló que los primeros 100 días de una relación, es el momento pasional y sexual más álgido. Esto puede deberse a la novedad y la excitación inicial de la relación. Después de los 100 días los niveles de serotonina caen.

● Según Statista, un estudio realizado en Estados Unidos en 2021, que tenía como objetivo revelar cómo cambió la vida sexual de las mujeres en pandemia, encontró que el 64% de las parejas estadounidenses que viven solas, es decir, cada quién en su casa, tenían deseo sexual con más frecuencia, mientras que para el 36% de las parejas que sí vivían juntas, ocurría todo lo contrario.

● Datos de la Encuesta Global sobre Sexo en Estados Unidos, que incluyó a más de 50.000 personas de más de 18 años, reveló que el 18% nunca tuvo sexo en el último año; el 8% una vez al año; el 28% tuvo sexo 1 o 2 veces al mes; el 40% de 1 a 3 veces por semana y el 6.5% de 4 o más veces a la semana.

● Un estudio publicado en British Medical Journal, concluyó que 4 de cada 10 hombres de entre 75 y 85 años siguen teniendo relaciones sexuales. Entre las mujeres de esa misma edad, 2 de cada 10 siguen sexualmente activas.

● Según un estudio realizado por la marca de juguetes sexuales Lelo en España, el rango de edad en el que más sexo se practica es entre los 30 y los 40 años. Seguido por el rango de edad entre los 25 y 30 años.

● De acuerdo con la Universidad de Pisa, durante la etapa del "enamoramiento", las parejas tienen relaciones sexuales con mayor frecuencia debido a la intensidad de las emociones y la pasión que experimentan en este período. Biológicamente este momento está hecho para concebir un bebé y de allí el cocktail hormonal que se produce para lograrlo.

¿Qué es la libido?

● La libido es un término que se utiliza en medicina y psicoanálisis para referirse al deseo sexual de una persona. Es el impulso o apetito sexual que experimentamos.

● La libido no se limita a la atracción sexual, sino que también puede influir en aspectos emocionales y psicológicos de la sexualidad. Puede aumentar o disminuir debido a diversos factores, tanto físicos como emocionales.

El deseo

● Cuando deseamos podemos llegar a sentirnos rebosantes de energía y excitación. Nuestros cuerpos reaccionan: cambia la respiración, el pulso, puede aumentar el tamaño de los pechos y los genitales, puede haber erección en los pezones, el clítoris, el pene, lubricación en la vagina, surgen pensamientos y la imaginación se recrea: deseamos.

● El deseo sexual tiene una función muy importante que es la de impulsarnos a acercarnos a otras personas, facilitando dos cosas fundamentales en la vida:

- La búsqueda de la satisfacción de las necesidades afectivas y sexuales de comunicación, contacto corporal, cercanía e intimidad, afecto, amor, ternura, placer. Son necesidades tan básicas y fundamentales como lo son comer o dormir.

- Las posibilidades de tener hijos e hijas, si queremos. El deseo sexual juega un papel importante en la supervivencia de los seres humanos como especie.

¿Cómo se construye la conexión erótica en las parejas?

Antes de hablar de la disminución del deseo sexual, hay que partir del hecho de que existen varios factores que pueden contribuir a una fuerte conexión erótica entre parejas.

Según las investigaciones, algunos de estos factores incluyen:

● Comunicación: La comunicación abierta y honesta sobre los deseos sexuales, las necesidades y los límites puede ayudar a las parejas a sentirse más cómodas y conectadas durante las experiencias sexuales.

● Intimidad emocional: Construir intimidad emocional a través de actividades como compartir historias personales, expresar gratitud y pasar tiempo de calidad juntos puede ayudar a las parejas a sentirse más conectadas y cómodas entre sí.

● Toque físico: El contacto físico regular, como abrazar, besar y tomarse de la mano, puede ayudar a las parejas a sentirse más conectadas y generar anticipación por las experiencias sexuales.

● Confianza: Es una base importante para una fuerte conexión erótica, ya que las parejas necesitan sentirse seguras entre sí para dejar ir por completo y disfrutar de experiencias sexuales.

¿Por qué disminuye el deseo sexual?

● La pérdida de “ganas” a la hora de mantener relaciones con una pareja estable es más común de lo que parece. De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Sex & Marital Therapy, un 54% de los hombres y un 42% de las mujeres reconocen que no están satisfechos con la frecuencia sexual de sus relaciones de pareja a largo plazo.

● El deseo sexual, o la falta de éste, tiene estrecha relación con los genes y su predisposición para que se combinen con el máximo de sujetos posibles para asegurar la futura generación. Pero, aparte de los factores genéticos y evolutivos también tenemos los factores emocionales.

● El bajón de deseo puede surgir por la pérdida de novedad al entrar en la etapa de rutina y monotonía sexual. Para ello hay juegos, erotismo, distintas prácticas que podemos añadir a nuestras relaciones para conseguir avivar esa famosa “chispa”.

● En algunos casos, la novedad no debemos buscarla en la cama sino fuera de ella, puede que lo que nos falte sea conectar con nuestra pareja, divertirnos, tener espacios de intimidad y sobre todo no tener discusiones ni problemas a resolver.

● Otro motivo emocional puede ser nuestro bienestar personal, el cansancio laboral, las responsabilidades con los hijos y la casa, el poco tiempo libre, etc. que haga que estemos más apáticos y con poca predisposición. Si es así deberemos provocar cambios positivos en nuestra vida que permitan que empecemos a disfrutar de nuevo de las cosas.

● En los hombres, algunas de las causas incluyen factores psicológicos como depresión, ansiedad, problemas de relación, uso de fármacos y niveles bajos de testosterona en sangre.

● En las mujeres, los cambios hormonales durante el embarazo, inmediatamente después de tener un bebé y durante la lactancia pueden disminuir el deseo sexual.

● Otros factores que reducen el deseo sexual son el estrés, la depresión y/o disfunción eréctil.

Tipos de apego sexual

● Los expertos sugieren que la seguridad en el apego se asocia con un mejor funcionamiento sexual y una mayor satisfacción en las relaciones sexuales.

● En general, las personas con estilos de apego seguros, buena autoestima y regulación emocional tienen una conducta sexual más cómoda y manejable, menor conflicto con el deseo erótico y una mayor capacidad para el cuidado sensible.

● Las parejas que tienen un apego inseguro pueden experimentar confusión, angustia y dolor en el planteamiento de su vida sexual.

● Además del apego seguro y el apego inseguro, existen otros dos tipos de apego sexual: el apego evitativo y el apego ansioso.

● Las persona que tienen apego evitativo pueden depender más de la masturbación y la pornografía, mientras que las personas con apego ansioso pueden luchar por satisfacer sus necesidades de una manera que las proteja en las citas en línea.

● En resumen, las personas con estilos de apego seguros tienden a tener una vida sexual más satisfactoria y cómoda, mientras que aquellos con estilos de apego inseguros pueden experimentar más conflicto y angustia en su vida sexual.

¿Cómo podemos recuperar el deseo sexual?

1. Analizar si hay algún factor bloqueante: es importante identificar si hay algún factor que esté afectando el deseo sexual como problemas de salud, estrés, depresión, ansiedad o problemas de relación.

2. Potenciar la intimidad de la pareja: trabajar para recuperar espacios y actitudes que fomenten la intimidad de la pareja, como compartir aficiones, tener conversaciones profundas y sinceras, y dedicar tiempo a actividades juntos.

3. Probar nuevas prácticas, juegos o posturas: atrévanse explorar nuevas formas de disfrutar del sexo y experimentar con nuevas prácticas, juegos o posturas

4. Cuidado personal: cuidar de uno mismo y de la propia salud puede ayudar a mejorar el deseo sexual, como hacer ejercicio, comer saludablemente y dormir lo suficiente.

5. Estimular la imaginación: pensar en encuentros y situaciones que estimulen el deseo sexual y compartirlos con la pareja puede ayudar a aumentar el deseo sexual.

6. Renovar la relación: hagan nuevas cosas juntos, como viajar, probar nuevos restaurantes o actividades, y sorprender a la pareja con pequeños detalles.

Es importante recordar que cada pareja es única y que lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Si la disminución del deseo sexual persiste, puede ser necesario acudir a un especialista en sexología para recibir terapia individual o de pareja