Viajando con Primitivo Olvera

En la sección del sábado, "viajando con..." Rubén Mora la oportunidad de entrevistar a Primitivo Olvera, coordinador de información y jefe de noticias en W radio, con un programa por las noches llamado Hora 25, no se lo pierdan.

"Inicié a viajar años después de que inicié mi vida en la radio. Los primeros viajes eran por trabajo, pero no es igual, llegábamos y nos regresábamos, no conocía nada de los lugares, cuatro años después comencé a viajar por mi cuenta"

Después aprendí que Si no te diviertes y no conoces es como si no vivieras, tienes que divertirte, conocer, vivir el lugar"