Yasmín Esquivel, ministra con fama mundial: Salvador Camarena

"Yasmín Esquivel es una ministra con fama mundial", lo que publica hoy el diario EL PAÍS es "una vergüenza para México, es una vergüenza internacional", afirma el periodista Salvador Camarena en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

"¿No se nos cae la cara de vergüenza?" Se pregunta ante la revelación de que la tesis doctoral presentada por la ministra para acreditar su doctorado en la Universidad Anáhuac, también es un plagio.

🔴 EXCLUSIVA | Yasmín Esquivel plagió la tesis con la que obtuvo el grado de doctora en Derecho. EL PAÍS comprobó que 209 de las 456 páginas de su tesis se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores



🖋 @amormundi_ | @BeaGTorres https://t.co/B6tjdn87lH — EL PAÍS México (@elpaismexico) February 24, 2023

“Todo el sainete de la denuncia de Guillermo Sheridan sobre su tesis te licenciatura ya era un catálogo que solo iba creciendo en la escala del bochorno”.

No puede ser que alguien así represente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde “la vergüenza ya se instaló”.

Tras ampararse contra la UNAM por la investigación de sus tesis, ahora ¿a quién va a denunciar? ¿Va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también a decir que no se pronuncie nadie? Y los sinodales ¿cómo se ganan esa chamba?

“Algunas de las citas vienen en alemán”; 209 de las 456 páginas son plagio de autores de España, Alemania, y otros países. “Yasmin Esquivel es una ministra con fama mundial”.

“Aquí todo apunta a un patrón”, señaló que en la tesis de doctorado y de mala fe Esquivel no menciona lo plagiado de Jorge Carpizo, ex rector de la propia institución de la cual la ministra toma parte y con la que está peleando, y no lo cita. “Es copy paste”.

“Sí ya estamos en una era donde la vergüenza no pesa, Si tu entorno te soporta. Si tus colegas y relaciones extendidas te siguen tolerando,… algo está fallando”. “Es la era de los cínicos, me puedo pasar años saliéndome con la mía”.