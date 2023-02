Todo sobre el Trastorno Obsesivo Compulsivo TOC

En entrevista con Martha Debayle en W, Cecilia Rodríguez, Psicóloga Clínica, experta en Técnicas Especializadas en Estrés Post traumático. Especialista en terapia Cognitivo Conductual, en Trastorno Obsesivo Compulsivo y trastornos asociados de ansiedad. Email: ceci.gra@hotmail.com // IG: psic.ceciro Cynthia Barrera, Terapeuta cognitivo conductual y Subdirectora clínica de TOC México. Entrenada por la Fundación Internacional de TOC (Behavior Therapy Training Institute – Rogers Behavioral Health Nashville en Tennessee. Pablo León, Médico cirujano especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. TW: @psiquiatrialrs // IG: @psiquiatrialrs // Web: www.psiquiatrialrs.com Tania Pérez, Fundadora y directora de “Centro TOC México”, psicóloga entrenada por el Hospital General de Massachusetts, la Fundación Internacional de TOC en Boston y la Escuela de Harvard (Pediatric Therapy Training Institute para adultos y Peds BTTI Rogers Memorial Hospital. TW: @TocMexico // Web: tocmexico.com.mx // IG: @tocmexico // Tel. 56 2177 4082 y Samuel, Testimonio y Paciente diagnosticado con TOC.

Samuel - Testimonio y paciente con TOC

● Tiene 49 años de edad

● Su mamá tiene TOC y su abuelo también lo tuvo.

● Samuel fue diagnosticado hasta los 45 años de edad pero asegura que desde los 10 ya tenía síntomas muy marcados, siempre fue a muchos psicólogos y psiquiatras y todos coincidían en que tenía ansiedad generalizada, su tratamiento psiquiátrico y terapéutico siempre fue el incorrecto.

➔ ¿Cómo se manifiesta el TOC de Samy?

● Samy tiene una “imperante” necesidad de tener todo limpio, ordenado y sobre todo

perfectamente estructurado en su mente.

● En particular los pelos de la cabeza y el cuerpo le generan una ansiedad incontrolable, recoge absolutamente todos los pelos de la casa, baño, oficina, etc, esto se tradujo en una enorme cantidad de problemas y limitaciones, entre ellas divorciarse (cuenta que ella era muy desordenada y nunca lo entendió).

○ Esto le impidió disfrutar y convivir durante 2 años con su hijo, perder amistades, encerrarse semanas enteras en su casa, cambiarse varias veces de casa, vivir sin muebles y adornos, renunciar a trabajos, deshacerse de negocios, gastar importantes cantidades de dinero en temas relacionados con la limpieza, etc.

● Toda la vida ha sobrevivido a este padecimiento, no había logrado estar tranquilo y seguro de si mismo durante años, aun así siempre consiguió grandes cosas a nivel personal y laboral, fue funcional, tuvo trabajos de muy alto nivel y exigencia, emprendió negocios importantes, tuvo relaciones sanas de pareja, su relación con familiares y amigos siempre fue buena, pero toda la vida ha estado luchando contra este padecimiento que lo limitaba, generaba miedo, inseguridad,

vergüenza, tristeza, incomodidad, sentirse insuficiente, incompetente, inútil, etc...

➔ ¿Cómo salió adelante?

● Apenas hace año y medio su vida dio un giro total, se enfocó y dedicó a buscar la manera de salir adelante y poder ser una mejor versión de sí mismo, dejar de sobrevivir y empezar a disfrutar a su hijo, familia, a viajar, redescubrirse, priorizar y anteponer sus valores, lo que realmente importa en su vida, antes de preocuparse y sufrir por acomodar, recoger, limpiar, organizar, etc.

● Antes de estar “controlado” Samy buscó a los mejores psicólogos, psiquiatras, coaches, hipnotistas, chamanes, pseudo guías espirituales, esto y más dentro y fuera de México.

● Después de probar con todo e investigar en absolutamente todos lados encontró a un psiquiatra experto en TOC, un doctor certificado y probado en este campo, no psiquiatras que creen poder controlar el padecimiento con cualquier medicamento, ese psiquiatra es Pablo quien inmediatamente supo cómo hablarle, explicarle, guiarlo, apoyarlo y finalmente medicarlo.

● También ha tomado terapia con Ceci, quien realmente ha sabido abordar y manejar pacientes con este trastorno, gracias a ella entiende perfectamente lo que tiene, le ha dado herramientas para estar y sentirse mejor, lo ha sensibilizado, estabilizado y sobretodo cuenta que le ha dado la fuerza para luchar, para salir adelante, a saber que si se puede curar, que no va a vivir el resto de su vida sintiéndose así y que puede tener una excelente calidad de vida.

● Tuvo la oportunidad de ir a un retiro con 15 personas con la misma condición, 15 personas aisladas compartiendo experiencias y también dolor, sintiéndose uno mismo, sabiendo que nadie los juzgaría y que podrían relajarse sin miedo a que los “descubrieran” con sus obsesiones.

● Asegura que todavía le falta mucho por aprender, todavía sufre, pero gracias a que ahora entiende lo que tiene y saber cómo manejarlo, hoy puede hacer cosas que para cualquiera pudieran resultar elementales, como ensuciarse con su hijo sin sentir ansiedad, convivir con gente valiosa, enfocarse en él y no en lo que la gente pueda pensar, a quererse, a ser más autocompasivo, divertirse, desafiarse y sobretodo a confiar en si mismo y en el proceso.

Cecilia Rodríguez - Psicóloga clínica

➔ ¿Qué es el Trastorno Obsesivo Compulsivo?

● El Trastorno Obsesivo Compulsivo es un trastorno de salud mental.

● Rara vez se presenta solo, en ocasiones se presenta con CRCC (conductas repetitivas centradas en el cuerpo), Síndrome de Tourette, Dimorfismo Corporal, entre otras.

● El TOC como comúnmente se conoce, tiene dos elementos clave:

1) Obsesiones que son pensamientos, imágenes, sensaciones o impulsos intrusivos, involuntarios y repetitivos que generan una serie de emociones incómodas y desagradables como ansiedad,

miedo, angustia y asco.

● Ejemplos: Imágenes de lastimar a alguien, hacerle daño a una persona que quieres, imágenes de abuso sexual, imágenes de alguien en las vías del tren, pensamientos de miedo a perder el control en lugares públicos como insultar, empujar o atacar a alguien entre muchas otras.

2) Compulsiones o rituales: Son comportamientos repetitivos sistematizados para aliviar, minimizar o neutralizar las emociones incómodas como respuesta a sus obsesiones, interfiriendo en su vida cotidiana.

● Las compulsiones pueden ser físicas (observables) y/o mentales (evitación):

● Ejemplos físicos: Limpiarse o lavarse las manos excesivamente, ordenar u organizar objetos de una forma particular y precisa (simetría), comprobar repetidamente las cosas, como abrir y cerrar repetidamente el cajón de la cocina, asegurarse de que la puerta esté cerrada, o que la estufa esté apagada cierta cantidad de veces hasta que siente que está bien. Entre otras.

● Ejemplos mentales: Comprobación mental, neutralizar el pensamiento, reasegurarse de todo, rezar compulsivamente o contar de par en par o nones, hasta llegar a cierto número por ejemplo.

● Es importante resaltar que las compulsiones o rituales son las que mantienen el círculo vicioso del TOC, ya que a corto plazo parecen funcionar porque hacen que las emociones incómodas disminuyan o incluso desaparezcan, pero a largo plazo la combinación de reaccionar con miedo ante las obsesiones y responder con compulsiones es lo que origina el círculo vicioso del TOC.

● Cuando este ciclo se repite una y otra vez se fortalece, enredando a la persona en más episodios durante prácticamente todo el día, alejándolo de la vida que quiere vivir, de lo que es importante para ella y su vida se comprime cada vez más, siendo liderada por el TOC.

Cynthia Barrera - Terapeuta cognitivo conductual

➔ Mito: “Todos tenemos un poco de TOC”

● Constantemente escuchamos que se utiliza el término TOC de forma incorrecta, tanto en conversaciones cotidianas, como en redes sociales y medios de comunicación.

● Generalmente se refieren al TOC como un adjetivo. Lo usan para describir algún extraño rasgo de personalidad, pero no como si fuera una condición de salud mental.

○ Tendemos a escuchar “Me gusta ordenar mi closet por colores, soy super TOC”, “A mi TOC le gusta esto (al llegar a un lugar muy organizado)” ,“Es de TOC comer primero la cremita de las oreos y después la galleta”. Trivializando el sufrimiento de las personas que lo padecen.

➔ ¿Por qué está mal usar incorrectamente el término TOC?

● Perpetúa la desinformación y genera en muchas ocasiones una barrera para la búsqueda de ayuda. Según la Fundación Internacional de TOC, una persona con TOC tarda de 14 a 17 años en recibir un tratamiento adecuado.

● Las bromas de oficina o los memes en redes sociales crean la impresión de que el TOC es algo chistoso o cómico y esto no podría estar más lejos de la verdad. El TOC es una condición debilitante que impacta en la calidad de vida, y sin tratamiento puede generar mucho sufrimiento.

➔ ¿Cómo saber si tengo TOC?

● Es importante hacer una evaluación completa de los síntomas del TOC actuales y pasados, historia familiar, en el caso de los niños es importante diferenciar entre conductas normales y apropiadas para el desarrollo o compulsiones.

● Se aplica una prueba estandarizada que se llama Y-BOCS para evaluar:

○ Presencia de Obsesiones

○ Presencia de Compulsiones

○ Interferencia con el funcionamiento general

● Ejemplos de preguntas durante la evaluación:

○ ¿Tienes pensamientos, ideas, imágenes, sensaciones que llegan a tu mente de forma involuntaria y que generan ansiedad, incomodidad, miedo, culpa...?

○ ¿Respondes a esto con conductas de evitación o algún ritual físico o mental para prevenir que algo malo suceda?

○ ¿Interrumpe tu funcionamiento, tu relación con los demás, con tu trabajo...?

➔ Causas por factores ambientales: (Psiquiatra explica factores químicos del cerebro)

● La causa exacta del TOC aún no se conoce, sin embargo, la evidencia indica que está relacionado con estructura y química cerebral, así como factores genéticos y ambientales (aprendizaje).

● Generalmente los miedos se originan a través de condicionamiento clásico (objetos o situaciones que antes eran consideradas inofensivas pueden posteriormente interpretarse como peligrosas) y se mantienen por condicionamiento operante (las compulsiones temporalmente reducen la ansiedad y se convierten en la forma habitual de enfrentar esa emoción incómoda).

● Ejemplo: Si de pronto alguien mientras está cocinando experimenta una obsesión de daño hacia alguien más (por ej. que se le venga a la mente una imagen de acuchillar a su hija), lo más humano del mundo es que esa obsesión genere mucha ansiedad, mucha incomodidad y por lo tanto, en el intento de no sentir eso comience a evitar el uso de cuchillos, se repita una y otra vez en su mente que ella sería incapaz de hacer algo así, etc etc y eso al reducir la ansiedad, es altamente probable

que esa conducta se convierta en la forma habitual de enfrentar esa emoción incómoda).

● Sin importar mucho la adquisición del miedo, el miedo persiste y escala a un trastorno como resultado de las conductas que realizamos para prevenir que ese miedo se vuelva realidad ya que interrumpimos el proceso natural de extinción.

➔ Diferentes “tipos” de TOC y con qué trastornos suele confundirse:

● Es importante mencionar que el TOC tiene muchas variedades; por lo tanto, la presentación de los síntomas de cada persona puede ser diferente y más si le sumamos que estas “presentaciones” pueden cambiar con el tiempo.

● Esto es lo que desafortunadamente puede hacer que se diagnostique erróneamente, a veces confunden el TOC y lo diagnostican como Psicosis.

○ La psicosis involucra el no distinguir lo que es real, de lo que no, pero en este caso los delirios y las alucinaciones son los síntomas cardinales.

○ Generalmente el TOC viene acompañado de insight, es decir saben que lo que piensan no es real.

● También se llega a confundir con bipolaridad (las personas con bipolaridad suelen experimentar ciclos depresivos y ciclos maniáticos). Los episodios maníacos suelen incluir periodos de impulsividad, insomnio, hiperactividad, y algunas veces pensamientos obsesivos o conductas compulsivas. Si los pensamientos de daño ocurren sólo durante los episodios maníacos la bipolaridad sería un diagnóstico más adecuado.