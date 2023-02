Tu pareja y tú ¿entienden el amor de la misma manera?

Cuando nuestra pareja no busca lo mismo, no entiende nuestro lenguaje del amor o de hecho, no entiende el amor de la misma forma que nosotros, podemos sentir frustración y que no llegamos a ningún lado.

El rockstar del amor, nos ayuda a detectar si estamos en esa situación y nos dice que hacer.

Te has preguntado si en tu relación de pareja ¿Ambos entienden el amor de la misma manera? ¿Has sentido alguna vez que tu pareja no entiende cómo demuestras tu amor hacia ella? ¿O viceversa? No hay duda de que el amor puede ser una fuente de alegría y felicidad, pero también puede ser una fuente de frustración cuando una persona no puede descifrar cómo el otro entiende y demuestra su amor.

¿CÓMO ENTENDER EL AMOR DE LA MISMA MANERA?

Estas son algunas de las red flags que pueden tener sus parejas para saber si entienden el amor de la misma manera:

Demuestras tu amor a través de pequeños gestos cotidianos, como preparar la comida y hacer tareas del hogar, mientras que tu pareja no sólo parece no apreciar lo que haces, sino que piensa que el amor verdadero se demuestra a través de grandes actos como viajes y regalos costosos.

Haces bromas amistosas con tu pareja, pero ella lo interpreta como que te burlas y le quieres hacer menos, lo que acaba arruinando con eso un momento divertido entre ambos y causando resentimiento.

Tú estás totalmente convencido de que el amor es más importante expresarlo con palabras y gestos afectuosos, mientras que tu pareja piensa que el amor se demuestra principalmente a través de acciones prácticas y de apoyo emocional, pero nunca te dice algo bonito y tienes que sacarle los abrazos a jalones.

Tu pareja piensa que el amor es más importante demostrarlo de forma pública y abierta por lo que todo lo quiere postear en redes sociales, mientras que tú piensas que el amor es algo más privado y personal.

Tu pareja piensa que por el amor hay que luchar y sufrir y tú sólo quieres pasártela bien a su lado, afrontando los problemas que surjan, pero no buscando sufrimiento como prueba de amor.

¿QUÉ ES ENTENDER EL AMOR DE LA MISMA MANERA?

Entender el amor de la misma manera significa tener una comprensión compartida y similar de lo que es el amor y cómo se debe demostrar en una relación de pareja. Esto incluye tener expectativas y conceptos similares sobre el compromiso, la comunicación, el respeto y la atención que se debe prestar a la relación.

En otras palabras, es tener una idea clara y compartida de lo que se considera amoroso y afectuoso entre dos personas. Yo siempre he dicho que tan importante es amar como saber amar y lo segundo significa demostrar el amor de manera que el otro lo entienda como eso; amor y no otra cosa.

PERO ¿CÓMO EL AMOR PUEDE ENTENDERSE DIFERENTE ENTRE DOS PERSONAS?

Esto puede ser debido a una combinación de factores, incluyendo:

Diferencias familiares o culturales: Por ejemplo, en algunas familias o culturas puede ser más común demostrar afecto con regalos grandes sorpresas, mientras que otras personas pueden haber aprendido que el amor se demuestra a través de pequeñas acciones cotidianas.

Experiencias previas: Alguien que ha crecido en un hogar donde se demostraba poco afecto puede tener una comprensión diferente del amor en comparación con alguien que ha crecido en un hogar donde se demostraba afecto de manera abierta. Incluso, en este ejemplo, las expresiones abiertas de amor pueden producir incomodidad, que el otro puede interpretar como desamor, cuando no es así.

Personalidad y estilo de vida: Por ejemplo, alguien que es más introvertido puede preferir demostrar su amor a través de acciones privadas y quizá lo que podríamos llamar románticas, mientras que alguien que es más extrovertido puede preferir demostrar su amor a través de expresiones verbales y físicas o grandes expresiones de amor con luz y sonido.

¿ES REALMENTE NECESARIO ENTENDERLO IGUAL PARA QUE LA RELACIÓN FUNCIONE?

Aunque sería ideal que ambos miembros de la pareja entiendan el amor de la misma manera, en la realidad esto no siempre es así. El amor es un concepto complejo y subjetivo, y cómo se entiende y se expresa puede variar ampliamente entre las personas y está muy sujeto a expectativas y necesidades individuales. Digamos que no es que sea indispensable, pero sí resulta en una relación más placentera y fácil de llevar para ambos.

Por ejemplo, cuando surgen conflictos, pueden concentrarse en la solución de estos y no tener que pasar antes por las diferencias previas en la comprensión del amor para luego poder sentarse a conversar. El amor verdadero no tiene por que ser tan complicado, al menos no más de lo que naturalmente puede ser la relación y convivencia entre dos personas distintas.

PERO ¿SI NO LO ENTENDEMOS IGUAL, CÓMO ES QUE ACABAMOS JUNTOS?

Porque a lo mejor no lo entienden exactamente igual, pero tampoco lo hacen tan diferente. Seguramente hay puntos en común entre ambos, pero luego, con la convivencia, se hacen más evidentes las diferencias. Si no puedes hacer ciertas renuncias a tu estilo de convivencia o no eres alguien adaptable, es probable que les esperen a ambos muchos dolores de cabeza dentro de su relación.

Pudieron haber empezado juntos, lo que no garantiza que acabarán así o, peor aún, que existe el riesgo de acabar viviendo en una relación profundamente insatisfactoria y no por falta de amor, sino por no poder demostrarlo de manera comprensible para el otro y no saber comprender la forma de amar de la pareja.

¿QUÉ PASA CON LA FORMA DE AMOR?

Mi pareja dice que si me trata mal es porque me quiere, ¿eso es una forma de amar?Pues si el otro dice que lo es, quizá para esa persona lo sea, pero eso no significa que debas adaptarte a eso. El amor no sólo debe declararse como bueno, sino que además debe hacer bien a ambos. Si el amor es dañino, quizá no sea amor, por más que se le quiera bautizar con ese nombre.

¿ENTONCES QUÉ PASA CUANDO SE ENTIENDE EL AMOR DE FORMA DIFERENTE?

A pesar de estas diferencias, muchas parejas logran mantener relaciones felices y duraderas. Sin embargo, cuando las diferencias en la comprensión del amor son grandes y no se aborda el tema, puede causar frustración y conflicto en la relación. Los efectos pueden ser importantes:

Malentendidos: Si una persona demuestra su amor de una manera que su pareja no comprende o aprecia, esto puede llevar a malentendidos y conflictos.

Falta de conexión emocional: Si una persona siente que su amor no está siendo reconocido o apreciado, puede retraerse y sentir falta de atención. Puede pensar que el otro no lo ama lo suficiente.

Dificultad para resolver conflictos: Puede ser más difícil para ambos encontrar soluciones cuando surgen problemas en la relación si uno mira para el norte y el otro para el sur o, peor aún, cuando uno mira al otro como el rival o el enemigo a vencer.

Sentimientos de rechazo y soledad: Si una persona siente que su amor no es comprendido o valorado, puede experimentar sentimientos de rechazo y soledad en la relación. Puede sentir que su amor no es bienvenido.

Desgaste emocional: Se genera mucha frustración al tratar de darse a entender sin poder lograrlo o no recibir lo que se espera o lo que supone que debería de recibirse según la comprensión del amor de cada uno.

Las tensiones y conflictos resultantes de la falta de comprensión del amor pueden agotar emocionalmente a ambos miembros de la pareja y poner en riesgo la salud de la relación.

¿QUÉ PODEMOS HACER ENTONCES?

Lo importante es reconocer las diferencias y hacer los ajustes necesarios. Sin flexibilidad y disposición las cosas no irán por buen camino. Es necesario ser flexible y estar dispuesto a adaptarse y comprometerse.

Es importante hablar de esto. Conviene hablar claro, y escuchar por supuesto, cómo tu pareja entiende y demuestra su amor. Esto puede ayudar a entenderse mutuamente y a mejorar la conexión emocional en la relación. Además, hay que aprender a valorar y apreciar las diferentes formas en que cada quien demuestra su amor. En este caso deberíamos actuar más con curiosidad que con imposición o descalificación hacia el otro.

Muestra amabilidad y empatía. Es importante ponerse en el lugar del otro y comprender cómo perciben y experimentan el amor. La empatía ayuda a valorar y apreciar las diferentes formas en las que cada uno entiende y expresa el amor.

Fuente: Mario Guerra: Tanatólogo, conferencista y Business Coach