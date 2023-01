¿Cómo hablar de infidelidad a los hijos? Hoy nuestro querido Juan Pablo Arredondo nos habla sobre esto y cómo abordarlo desde la comprensión.

Más del 30% de las parejas divorciadas en México pasaron por una infidelidad, pero ¿cómo hablar de infidelidad a los hijos? Les explicamos TO-DO.

LA INFIDILIDAD EN MÉXICO

Datos del INEGI nos dicen que desde el 2021 y con la pandemia, la tasa de divorcios en México aumentó un 60%, de los cuales, más de la mitad confesó haber sido infiel alguna vez durante su matrimonio. Una encuesta realizada por la Universidad de Chicago sugiere que el 25% de los hombres casados y el 17% de las mujeres casadas han sido infieles a sus parejas.

El 27% de los encuestados dijo que pensó en ser infiel entre el 1er y 3er año de haberse casado. 61% de las personas casadas que han sido infieles han pensando en terminar con su matrimonio.

¿TERMINASTE TU RELACIÓN POR UNA INFIDELIDAD?

El fin de una relación por infidelidad es una de las rupturas más dolorosas. El engaño, la traición, la mentira y el dolor, suelen ser muy difíciles de manejar, pero cuando se trata de involucrar directa o indirectamente a los hijos, la tarea se vuelve mucho más difícil.

IMPACTO DE LA INFIDELIDAD EN LOS HIJOS

Para los hijos de cualquier edad la separación o el divorcio de los padres, representa uno de los golpes más duros que pueden vivir. Las explicaciones suelen generar una gran ansiedad en los padres cuando es por cualquier otro motivo, pero la infidelidad de alguna de las partes, es de lo más complejo de trabajar y transmitir con los hijos.

¿CÓMO HABLAR DE INFIDELIDAD CON LOS HIJOS?

Los hijos primero: La regla número uno, es siempre, anteponer a los hijos por arriba de tus emociones. Sabemos que esto es muy difícil pues el enojo o tristeza que experimentas puede llevarte a contaminarlos o influirlos con tus propias emociones.

Cuida las formas: Recuerda que importa más cómo se lo dices al niño que lo que le digas. Procura no subir a tus hijos al tren del engaño o la traición. Es muy doloroso y difícil de resolver pues tus hijos pueden sentir que lo que te hicieron a ti, “se lo hicieron a ellos”.

Filtra la información: La información no debe darse en su totalidad necesariamente. Muchas de las veces por intentar lastimar a tu pareja, los que realmente salen lastimados, son los hijos. Es muy confuso determinar qué tanto debo decirles a tus hijos cuando tu pareja te fue infiel, el acceso de información suele dañar, sobre todo cuando se plantea que por esa causa la pareja los abandonó.

Habla de los hechos: Habla de las decisiones tomadas por tu pareja, y no de que se acabó cariños o mucho menos que su afecto ahora es para otra persona. No hables mal de tu ex pareja ni generes resentimiento hacia ella. Recuerda que las cosas caen por su propio peso y se te puede revertir.

No generalices: Evita generalizaciones al hablar de la infidelidad. Ni todos los hombres son iguales o todas las mujeres son unas “ofrecidas”.

No seas tendencioso: Tus cargas emocionales lastimaran a tus hijos. Es preferible expresar tus emociones, antes que actuarlas. Sé descriptivo, evitando en la medida de lo posible lastimar a tanto a tu expareja como a tus hijos. Recuerda que los conflictos de lealtades en tus hijos los llenarán de culpa y ansiedad.

Y TÚ… ¿CÓMO AFRONTAS LA INFIDELIDAD?

No dejes de reconocer tus sentimientos. Es importante que tú identifiques tus propias emociones para que puedas ayudar a tus hijos a identificar las suyas. Es normal que nos sintamos tristes. Las cosas han cambiado mucho y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación.

No dejes de buscar ayuda si tu o tus hijos la necesitan. No te hagas la (el) fuerte o que puedes sol@ si no es así. Tener la humildad para reconocer la necesidad de ayuda es muchas de las veces el primer paso para, en serio, estar bien.

Fuente: Juan Pablo Arredondo, Psicólogo familiar, terapeuta, escritor y conferencista con más de 25 años de experiencia. Director de la Clínica Psicológica que “Juan Pablo Arredondo” y autor de los libros “Límites y berrinches”, “Hablemos de sexo con los niños”¿Mi hijo es gay?”, entre otros.