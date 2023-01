No se cumplió perspectiva de género en el caso de María Elena: Salomón Jara

“Fije mi posición respecto a la concesión que un juez le diera a Juan Antonio Vera Carrizal para que esté en prisión domiciliaria este autor intelectual de intento de homicidio cometido contra la señorita María Elena Ríos, es una decisión donde no se cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de genero y los derechos de la víctima”, señaló el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

El mensaje que envía el Poder Judicial, es muy peligroso y alienta la impunidad en un estado históricamente presenta altos índices de violencia feminicida, recalcó en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Resaltó que “Vera Carrizal sigue privado de su libertad en el penal Tanivet" y que pidió a la Secretaría de Seguridad realizar un diagnóstico del caso y la conclusión es que “no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar” es decir “el domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no evada la acción de justicia”. Dijo que se solicitó una audiencia para presentar las pruebas

Y aseguró que, aunque no ha hablado directamente con María Elena, “vamos a apoyarla”.

Recordó que Vera Carrizal fue un diputado del PRI con mucha influencia, cuando gobernaba dicho partido en la entidad, pero ahora ya no cuenta con "esas relaciones de poder", solo con recursos económicos con los que a veces actúa, pero recalcó, “en Oaxaca no permitiremos ni la impunidad ni el influyentismo”.

Agregó que instruyó en respeto a la división de poderes que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Oaxaca, inicien los procesos correspondientes para que se evalúe y garantice la actuación del juez a cargo del caso. Se resuelva si actuó apegado a ley “en caso contrario se deban aplicar las sanciones correspondientes y dejar sin efecto esta resolución”.