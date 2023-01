¿Con qué cara habla de justicia la ministra Esquivel?: Jesús Garza Onofre

La Comisión de Ética de la FES Aragón evaluó las pruebas y la decisión es tajante la ministra Yasmín Esquivel plagió la tesis; le van a remitir a las autoridades competentes, cinco minutos después sale el comunicado de la UNAM a la par de el de la Abogacía General, y “para sorpresa de muchos ocurrió la posibilidad para muchos de que no sea la UNAM la que revoque el título”, señaló el jurista, Jesús Garza Onofre.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, lamentó que la UNAM como institución educativa no puede hacer nada, “deja un muy mal antecedente, el mensaje es aceptamos que plagió, pero no podemos hacer nada, damos visto a la SEP quien será quien pueda revocar o no el caso”.

Lo cierto es que entra a un terreno en el que va a ser necesaria una orden judicial, podría ocurrir que “la SEP no sepa qué hacer”. “No queda nada claro que a la ministra Esquivel se le vaya a retirar su título o su cédula profesional y por ende puede mantenerse en la Corte”.

“Esto es una reflexión sobre los alcances de la moral y la ética, el derecho muchas veces es insuficiente para regular la vía social, pero eso no significa que con una interpretación de las reglas se puedan alcanzar algún tipo de sanciones”.

“Comunicado de la Abogacía General me parece de un formalismo recalcitrante, al decir, mientras no esté legislado no podemos hacer nada”.

¿Con qué cara habla de justicia la ministra Esquivel?

“La ministra utilizó la máxima tribuna judicial en este país, minutos antes del nombramiento de Norma Piña como ministra presidenta para enarbolar un discurso sobre la posverdad, sobre una campaña difamatoria y sobre que ella acataría la resolución de la UNAM, quien afirma que plagió, la palabra tiene valor” “La ministra miente sistemáticamente”, señaló.

“Hubo una serie de complicidades, la moral a nadie le interesa, son más las relaciones públicas”, “la ministra es totalmente incapacitada para administrar la justicia”.

“No nos conviene como país como una democracia constitucional que una persona que consiguió su titulo de manera fraudulenta se le premie en el máximo tribunal del país”.

“La UNAM podría haber hecho más”. “Las alternativas se cierran para que la ministra dé un paso atrás”, concluyó.