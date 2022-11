Fiscalía de Morelos intervino al menos diez teléfonos por el caso Ariadna

La carpeta que entregamos a la Fiscalía de la Ciudad de México, va acreditada a través de técnicas de investigación autorizadas por jueces federales, es decir, tiene todo el contenido de la actividad telefónica de los probables responsables y de cuando menos diez personas que estuvieron cerca de la víctima en horas anteriores al hallazgo de su cuerpo, compartió el fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el fiscal respaldó el trabajo de los servidores públicos encargados de la necropsia de Ariadna, señalando:

"No estamos encubriendo a nadie no tenemos por qué hacerlo...no se puede establecer con la necropsia un feminicidio...y la necropsia de Morelos por sí sola no acreditó feminicidio".

Negó cualquier confrontación con ninguna autoridad, "no es nuestra función conocer la necropsia de Ciudad de México... Los gobiernos no tienen porque opinar, solo los jueces".

La investigación de Morelos debe ser complementaria dijo "no la habíamos negado estábamos agregando y poniendo en papel en blanco y negro todo el resultado de nuestro trabajo".

Y señaló "no es nuestra jefa la fiscal de la ciudad de México... yo invito a que haya respeto institucional a que no se descalifique el trabajo de uno y otro sin desconocerlo".

"La doctora Godoy se ha comportado muy decente muy respetuosa con nosotros, los señalamientos que ha hecho la jefa de gobierno tienen que acreditarse". Temas jurídicos debe dilucidarse ante jueces y tribunales.

"No tenemos competencia territorial para hablar de feminicidio" dijo y agregó que su trabajo lo está haciendo de manera responsable.