Cuando mamá y papá no educan con las mismas reglas

Vidal Schmill nos dice como llegar a un balance si papá y mamá tienen métodos diferentes para educar a los críos.

Uno de los principales motivos de divorcio es la incompatibilidad a la hora de educar, de acuerdo con el INEGI, en México, 32 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio, y una de las principales causas es la falta de acuerdos en la convivencia y crianza de los hijos.

Cuando los papás difieren en el estilo de crianza, la dinámica familiar suele romperse y de acuerdo a un ensayo, publicado en el Journal of Child Psychology and Psychiatry, los menores expuestos al conflicto pueden experimentar problemas de sueño, una mayor frecuencia cardíaca y tener desequilibrios en las hormonas relacionadas con el estrés desde los seis meses de edad.

PAPÁS ESTRICTOS VS PERMISIVOS

Uno de los principales factores que debilitan las relaciones de pareja es no presentar un frente común ante los hijos e hijas para establecer límites y educarlos. “Divide y vencerás”: Máxima militar antigua que utilizan los niños y jóvenes de hoy para obtener lo que desean de sus padres.

La familia es la primera «red de contención” cuando los hijos tienen conductas inaceptables o incluso peligrosas. Una red o familia laxa o aguada, no contendrá a los hijos y finalmente se lastimarán por no contar con límites que les permitan convivir apropiadamente, las familias permisivas no sostienen, ni contienen a sus hijos, propiciando conductas antisociales. Una red excesivamente tensa, establecerá tantos límites que asfixiará a los hijos y finalmente los expulsará del entorno familiar, buscando “libertad” a la represión de formas también peligrosas.

En realidad serán escapes, no el ejercicio de su libertad. Las familias represivas rechazan la conducta y personalidad de sus hijos a tal grado que terminan expulsándolos y fracturando la relación con ellos. Si mamá y papá (o abuela, tíos, etcétera) no tienen una “red de contención” con la misma tensión (uno pone una red laxa y otro muy tensa) la red deja de servir y no contiene las conductas que se desean corregir.

Los hijos de cualquier edad, te probarán para ver si eres, como las barras protectoras de la montaña rusa, alguien de quién podrá sostenerse. En parejas que viven juntas o incluso en casos de divorcio, hay que evitar a toda costa trasladar la crisis o rompimiento conyugal al territorio educativo de los hijos.

PAPÁ Y MAMÁ HAGAN ACUERDOS

Alcanzar acuerdos mínimos tiene que ser una prioridad, aunque no estén de acuerdo en todo lo demás, esto por la salud mental de los hijos y la efectividad de la educación que debemos darles.

4 áreas donde los padres de familia deben tener la última palabra y por lo tanto, presentar un frente común indispensable:

Temas de seguridad

Temas de salud física y emocional

Temas respecto a su desempeño y colaboración en el hogar

en el hogar Temas de preparación para su vida adulta (desempeño escolar y cualquier otro relacionado con su futuro)

Acuerdos mínimos necesarios:

“Sin importar el nivel de desacuerdo entre nosotros, la prioridad es presentar un frente común por el bienestar de nuestros hijos”

por el bienestar de nuestros hijos” “Cuando alguno decida algo, será algo válido y no nos descalificaremos ante nuestros hijos”

ante nuestros hijos” “Cuando estemos en desacuerdo, lo negociaremos sin que los hijos estén presentes”

Un frente común hará que tus hijos (en especial los adolescentes) comprendan que dividir no es una estrategia que les funcione. Existen 2 clases de decisiones en los hogares (juntos o separados):

Decisiones suaves: Las que no afectan la seguridad, salud, desempeño y futuro de los hijos.

Las que no afectan la seguridad, salud, desempeño y futuro de los hijos. Decisiones duras: Las que sí afectan la seguridad, salud, desempeño y futuro de los hijos

¿CÓMO EDUCAMOS JUNTOS SI ESTAMOS SEPARADOS?

En casos de divorcio con exparejas poco colaboradoras o con quienes no pueden hablar y negociar, establece las reglas para tu casa y apégate a ellas. Ayúdalos a superar el trance de una separación o divorcio, pero no permitas que sirva de pretexto para no aplicar reglas y límites. En este caso, actúa de manera tranquila, justa, consistente, firme y jamás hables mal de la ex pareja

Fuente: Vidal Schmill, Pedagogo y especialista en Desarrollo Humano.