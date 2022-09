¿Cómo llega el presidente a su cuarto informe de gobierno?

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su cuarto informe de gobierno con una aprobación de 61%, y un 33% de desaprobación, compartió la directora de Encuestas de Reforma, Lorena Becerra en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La especialista en encuestas afirmó que no obstante la aprobación, hay temas de preocupación para la ciudadanía: Inseguridad y economía, que se han duplicado a nivel nacional, "esta reprobado en economía y seguridad".

Señaló que la aprobación a la persona no necesariamente es a su administración en rubros, sin embargo, la gente tiene buena percepción de la distribución de beneficios directos, educación y salud.

Sin embargo, reconoció que un porcentaje de la población que está muy molesta es el segmento de los más escolarizados que apoyó en una proporción casi de 5 a 1 al presidente y que "hoy lo han abandonado", así como pate de la población de clase media, que "sienten que están peor ahora que antes de que llegara el presidente".

No obstante, dijo "creo que el presidente no va a padecer de aquí al resto de su administración, lo que estamos viendo de cara al 2024, significaría una potencial ventaja de Morena y sus corcholatas para la elección presidencial", en tanto "la oposición no parece reconstruirse", concluyó.