Mi pareja tiene celos … ¿de mi bebé?

Julia Borbolla nos explica la razón que hay detrás de que tu pareja tenga celos de la relación que tienes con tu bebé.

Vamos a platicar sobre esto con nuestra querida psicóloga, Julia Borbolla, y nos dirá cómo llegar a un equilibrio entre maternidad y pareja, además responderá la razón detrás de que tu pareja tenga celos de tu bebé.

En un estudio realizado por Matthew D. Johnson director de Marriage and Family Studies Laboratory de Binghamton University, compararon a las parejas con y sin hijos y encontraron que las parejas con hijos son “menos felices o estables”.

Según un artículo publicado en The New York Times, el 67% de los nuevos padres experimentan unadisminución de satisfacción en su matrimonio. Ambos estudios coinciden en que una de las principales causas de esta disminución se debe a los celos.

¿POR QUÉ TU PAREJA TIENE CELOS?

En algunos casos, las mujeres, desde niñas, parecen programadas para tener el papel de la maternidad, por ejemplo: juega a los bebés, a la comidita y sin darse cuenta empieza a jugar el papel de madre con sus hermanos, y a mostrarse coqueta con su papá.

Cuando crece y forma una familia, esta “programación” no desaparece y aún antes de convertirse en madre ejerce mucho ese rol con su pareja. Muchas veces, escuchamos a las mujeres decir que su esposo es un hijo más en la casa.

Cuando se anuncia la llegada de un bebé toda la atención se gira hacia la embarazada y el bebé. Desde ese momento, aunque el bebé sea de ambos, hay casos donde el padre vive o se siente un poco desplazado porque no es él quien lleva 9 meses al bebé consigo.

Puede haber cierto alejamiento en esos meses e incluso hay hombres que no desean tener relaciones sexuales por temor a dañar al bebé o simplemente porque no les inspira intimar con una “mamá”. Cuando llega el nacimiento, el bebé acapara toda la atención y el desplazamiento inicial durante el embarazo se suma ahora este nuevo desplazamiento.

En ciertos casos donde el padre depende mucho de la mamá, se presentan quejas por que “ya no lo cuida igual”, Por ejemplo: “Ya no me puede hacer el desayuno” “no podemos salir de la casa solos”. Para la mamá que vive su cuarentena, no le es difícil cuesta trabajo quedarse en casa y dormir a la par de su bebé lo más posible.

Por otro lado, al papá que claramente no parió, le resulta normal y necesario salir y seguir su vida,pretende ser “atendido” como antes y no ver frustrado su plan de fin de semana porque el bebé tiene por ejemplo, cólico.

Esto no significa que sea un mal padre, solo que ve la situación desde otro lugar, también es cierto que algunas mujeres al convertirse en madres, pueden desplazar su papel de esposas y ponen por delante de su matrimonio, la maternidad.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO?

Entre las consecuencias que pueden existir a largo plazo en tu relación se encuentran:

Que el papá se vuelva irritable y todo lo que tiene que ver con el bebé les molesta.

se vuelva y todo lo que tiene que ver con el bebé les molesta. Pueden llegar a tener comportamientos más propios de un niño que de un adulto , para recibir la misma atención que el niño.

, para recibir la misma atención que el niño. Las discusiones incrementan y hay muchos reclamos de la pareja hacia la atención del menor.

y hay muchos reclamos de la pareja hacia la atención del menor. Se puede dar el caso de generar ansiedad en la pareja.

Empiezan a acumular en su interior dosis de agresividad

Pero no todo está perdido, aquí un par de recomendaciones que te ayudarán a mejorar la relación con tu pareja:

Establecer una rutina y no olvidar las actividades que tenías con tu pareja

y no olvidar las actividades que tenías con tu pareja La comunicación es muy importante, mantenerlo al tanto de lo que sientes es fundamental.

Fuente: Julia Borbolla, Psicóloga con 40 años de experiencia, imparte talleres para padres de familia y corporativos, Autora de “Sin dañar a terceros