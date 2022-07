Examen sorpresa de Historia

Alejandro Rosas, Historiador y escritor, autor de la trilogía “Érase una vez México”, la serie de libros “México Bizarro” y “Nunca te rindas: La trepidante historia de Checo Pérez”.

1.- ¿Recuerdan las monografías de Juárez que nos vendían cuando éramos niños? La primera escena era Juárez niño, tocando su flauta de carrizo frente a la laguna del encanto en San Pablo Guelatao. La segunda escena era Juárez huyendo de Guelatao porque su tío lo iba a golpear por haber perdido un borrego. ¿Estos hechos fueron ciertos o no fueron ciertos?

a) Sí, claro tocaba la flauta de carrizo y su tío era un maldito.

b) No, nunca tocó la flauta ni huyó por temor a su tío. No tocó ningún instrumento y se fue porque no había futuro ahí. Eso lo cuenta en Apuntes para mis hijos, un pequeño libro de memorias que nos dejó.

c) Nunca se supo

2. Es o no es original la frase de Benito Juárez: “entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.

a) No, se la plagió a Emmanuel Kant.

b) Sí, es de él, y la escribió en su discurso del 15 de julio de 1867 cuando regresó triunfal de vencer al imperio de Max.

c) Nunca la dijo, ni la escribió.

3. Benito Juárez Medía 1.38 de estatura como dicen por ahí?

a) No, es incorrecto, Medía entre 1.55 y 1.60

b) Sí, era enanito

c) No hay documentos formales que lo acrediten

4. Juárez apoyó a los indígenas siendo presidente de México?

a) Claro, pues él era indígena zapoteca

b) Claro, les dio tierras, leyes benéficas y escuelas

c) No, era liberal y siempre quiso integrarlos bajo la idea de “igualdad ante la ley”.

5. ¿Es cierto que Juárez murió envenenado por una mujer apodada La Carambada?

a) Sí, lo mató porque había permitido el fusilamiento de su marido que era imperialista.

b) No, murió del corazón, a los 66 años de edad en Palacio Nacional

c) No, murió de un derrame cerebral.

6. ¿Es cierto que Juárez fue presidente 14 años ininterrumpidos pero nunca ganó una elección?

a) Sí, era un dictador

b) Sí, se quedó en el poder por sus pistolas

c) No, fue presidente en 5 ocasiones de las cuales participó en 3 elecciones y dos más 1858 y 1865 porque no había de otra.

7. ¿Es cierto que Juárez odiaba a la iglesia, a dios y a la religión?

a) Cierto

b) No. Era religioso, se casó por la iglesia, iba a misa, pero creía que la iglesia como institución se había pasado de lanza, por eso dijo: la iglesia debe dedicarse a salvar almas no a tener propiedades, ni riquezas, ni privilegios.

c) Era protestante.

8.- ¿Es cierto que el Matrimonio Mussolini le puso Benito a su hijo, porque admiraban a Juárez?

a) Claro que sí, si casi se llevaban de a cuartos.

b) No, es un invento, no hay una fuente fidedigna que lo compruebe. Dejen ya en paz a Benito Juárez

c) Más o menos, no es del todo cierto

9. ¿Quiénes son los presidentes que más han admirado a Juárez en la historia?

a) Porfirio Díaz, Lerdo de Tejada y Madero

b) Obregón, Calles y Cárdenas

c) Carranza, Echeverría y AMLO. Estos tres su admiración era casi devoción.

10. Todos sabemos que el monumento más feo en honor a don Benito es Cabeza de Juárez que está en Iztapalapa. ¿Qué presidente tuvo la ocurrencia de mandarlo hacer?

a) Gustavo Díaz Ordaz

b) AMLO

c) Luis Echeverría. Ordenó su construcción en el centenario de la muerte del benemérito y lo inauguró en 1976 el 21 de marzo