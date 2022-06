El presidente solo admite en su palacio a machos como él: María Elena Ríos

El presidente no me quiso recibir...sigue recibiendo a los narcotraficantes, a los criminales y a los políticos a los que juró odiar, señala la saxofonista víctima de violencia, María Elena Ríos quien ha solicitado en diversas ocasiones una audiencia para exigir justiica y protección.

Señaló que “Ricardo Mejía dijo que ya me habían devuelto las medidas de protección, cosa que no es cierto y que anda buscando a Juan Antonio Vera Hernández, cuando hace un año se fugó la información, por lo que señala cómo dicen en Segob que no corro peligro, si su victimario dijo es un macho misógino que me quiso matar con ácido y una persona con poder político y económico que llega hasta la federación.

María Elena, urgió a la federación a atraer su caso y al gobernador Alejandro Murat pidió que antes de aspirar a ser presidente no resuelva un caso tan mediático como el de ella.

Las autoridades que están por debajo del presidente no han querido que se resuelva el caso, dijo y reprochó al presidente señalando “solo quería los votos… él ganó por los votos femeninos pero su postura frente a las mujeres está bien definida”, concluyó.