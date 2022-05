Clases de idiomas

Martha Debayle nos da una nueva clase de idiomas.

¡Korea, China, Tailandia and Japan are in da house!

Prepárense que llegaron los Asiáticos y hoy traemos a 4 invitados con los que vamos a aprender de su cultura, religión, educación pero sobre todo a distinguir cómo habla cada uno.

o Hannah Gu- Corea del Sur: 32 años, profesora de Inglés y Coreano, estudiante de sistemas computacionales en la Escuela Superior de Cómputo (ESCAM) del IPN. 3 años y medio en México.

IG @999_lovely TikTok @hanicoreana

o Yusuke Suyame- Japón: 28 años, se dedica a la importación y modelaje y lleva 4 años viviendo en México. Es Gay pero nunca lo dijo en Japón. Salió del closet en México porque se siente más libre.

IG @yusuke_oli

o Metta Limcharon-Tailandia: 58 años, profesora de Tailandés, 30 años viviendo en México.

IG @ta_metta_09 FB Ta Metta 09

o Dingyao Li- China: 24 años, profesor de Chino mandarín y Youtuber, 5 años en México.

IG @unchinoenmexico YouTube: chinovlogs

Getty Images

COREA DEL SUR: 마르타, 이제 영어 그만하고 한국어 배우세요, 치카

Social / Cultural:

· Cualquier frase o expresión la toman de manera literal, por lo mismo no entienden el humor y forma de hablar de los mexicanos: ellos entienden que “ahorita es ahorita”. “Nos vemos” o “nos hablamos” son expresiones típicas del mexicano que los confunden.

· Son muy puntuales, si no van a llegar o llegarán tarde, avisan con horas de anticipación.

· Hablan de usted (es una forma honorable de referirse a los demás)

· No tienen amigos de otras edades pues a los mayores se les respeta y si hay alguien que es más grande que ellos (aunque sea por poco) le llaman Oppa (Hermano), no amigo.

· Siempre están actualizados y a la moda, pendientes de las nuevas tendencias, de los nuevos lanzamientos de marcas y tratan de ser los primeros en comprar todo lo “nuevo”, por ejemplo, si lanzan las nuevas papas matequilla-mile, los novios de las chavas atraviesan la ciudad para conseguirlas.

· Seguridad y confianza; puedes estar en una cafetería dejar tus cosas en la mesa y nadie las tocará.

· Si comen chile, pero no pueden creer que los mexicanos le pongamos chilito a las frutas.

Educación:

· Corea del Sur es uno de los países asiáticos que encabeza las listas globales de educación, está entre los 10 países con mejor educación en el mundo,

· Tiene uno de los sistemas educativos más exitosos en cuanto a resultados, pero es uno de los más duros y donde más estudiantes infelices existen.

· La mayoría de los jóvenes estudian desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.

· Los padres invierten fortunas en la educación privada de sus hijos

· Al atravesar y tener que recuperarse de una guerra los hizo muy competitivos.

· Nos contó la historia de una Telenovela sur-coreana “SKY Castle” donde un papá mata a otra chava para tener el lugar libre en la universidad para su hija, clara muestra de la desesperación,

Religión:

· Según las últimas encuestas, el 54% de la población es creyente. La religión mayoritaria es el Cristianismo, el 28% de su población lo profesa, la segunda más importante es el Budismo.

Valores:

· Son muy comprometidos, esforzados y todo lo hacen con interés.

· Son Diligentes (Rápidos) Tienen una gran conciencia grupal, son expertos trabajando en equipo.

· Son muy unidos. El respeto a los demás es uno de sus más grandes valores, especialmente a los adultos mayores.

JAPÓN: マルタ、失礼なことしないで、あなたの夫に私を紹介して下さい

Social / Cultural:

· Son tímidos pero amigables

· Discretos y respetuosos

· No demuestran sus afectos ni en lo público ni en lo privado

· Karoshi, significa muerte por riesgo de trabajo, si un juez determina que una muerte es por esto, la familia recibe compensaciones económicas hasta por US$20,000 o la empresa paga multas por 1 millón de dólares.

· En Japón es muy común ver gente durmiendo en el metro, asientos públicos o áreas de trabajo sin que cause ninguna sorpresa, no es una siesta, se llama Inemuri: no están dormidos, están alertas solo descansando los ojos.

· Es mal visto felicitar a un empleado por su desempeño en cualquier trabajo. Es su deber.

Educación:

· Es obligatoria, incluyendo colegios especializados que preparan al alumno para el mundo laboral.

· El índice de escolarización es del 98% tanto en escuelas públicas como privadas.

· Son ordenados e impecables en su limpieza, modales y organización y todo se debe a su sistema educativo.

· O soji, así se le dice cuando los niños deben limpiar su escuela.

así se le dice cuando los niños deben limpiar su escuela. · Muchos madrugan para hacer ejercicio, casi todas las escuelas dan clase de natación

· Dan más importancia a los modales que al conocimiento, llevan clases de moral (Dotoku )

) · Es super común que todos tomen muchas clases extracurriculares sin importar la falta de tiempo u horarios complicados.

Religión:

· Sintoísta y Budista prácticamente en 50 y 50

Valores:

· Son muy respetuosos de la puntualidad.

· Tienen la cultura de “Tatemae” , son conductas, comportamientos y opiniones que la sociedad japonesa entiende como “adecuados” al momento de relacionarse en cualquier ámbito. Tatemae significa “fachada”.

, son conductas, comportamientos y opiniones que la sociedad japonesa entiende como “adecuados” al momento de relacionarse en cualquier ámbito. · No hablan mucho con sus familias; dicen que “Ninguna noticia es buena noticia”.

TAILANDIA: มาร์ธา ดิฉันลองชิม ชิลากิเลส ของคุณแล้วมันไม่ดีเลยค่ะ

Social / Cultural:

· Cero muestras de afecto en público.

· No usan zapatos en sus casas.

· Son de modales y voz suave, levantar la voz o gritar es vergonzoso.

· Todavía existen lugares en los que no comen con cubiertos.

· Los dedos de los pies no deben apuntar hacia alguna persona, lugares y cosas. Es descortés. Los pies son la parte más sucia e impura del cuerpo.

Educación:

· Las escuelas pueden tener de 800 a 4,000 estudiantes dependiendo de la ciudad y área escolar.

· Tiene uno de los niveles más altos en la región asiática con el 92.6%

· La constitución garantiza 12 años de educación básica gratuita

· Aún hay escuelas que separan hombres de mujeres

· Son muy comunes los internados.

· TODOS los días cantan a las 8am el Himno Nacional antes de entrar a clases.

Religión:

· Desde primaria les inculcan el budismo.

· Los monjes solo comen 2 veces al día, después de las 12 del día puras bebidas.

· Los hombres tienen que ser monjes por lo menos una vez en su vida.

Valores:

· El respeto a los adultos mayores es sagrado.

· Respeto absoluto a la Monarquía. La figura del Rey y la familia real es omnipresente.

· Respeto absoluto a la nación y a la religión (Buda)

· Nadie puede tocar la cabeza de alguien más, se considera la parte más limpia y santa del cuerpo.

CHINA:瑪莎,一個很小但很漂亮的女人

Social / Cultural:

· Besarse, agarrarse las manos y abrazarse no se hace en público, sólo en casa porque es muy íntimo. Decir “te amo” sólo hasta el día de la boda.

· En los cumpleaños es común que en lugar de pastel haya un bowl con fideos.

· En cada región hablan lenguas distintas por lo que tienen hasta 300 lenguas.

· Los baños no tienen puertas; esto ha ido disminuyendo pero no hay mucha privacidad.

· Procuran bañarse de noche porque no pueden dormir con el cuerpo y pelo sucio después de un largo día en la calle.

· Existe el mito de que hay “mercados” donde las mamás llevan a sus hij@s a buscar parejas.

· Si tienen un tercer hijo, el gobierno da apoyo para educación y sustento de ese tercer hijo.

Educación:

· China es el país con el mejor sistema educativo del mundo, según las últimas pruebas PISA.

· El gobierno prohibió las clases extra curriculares.

· Para lograr una distribución “más equilibrada” entre los alumnos, las escuelas no pueden calificar a ningún grupo o alumno como “excelente”.

· Se han prohibido los exámenes a primaria baja para no presionarlos.

· En secundaria no pueden pasar más de hora y media haciendo tarea.

Religión:

· En china, el 67% de la población se declara creyente.

· La religión tiene gran relevancia para el país ya que sus rituales son considerados como gloriosas muestras artísticas.

· Las principales religiones son: Budismo, Taoísmo y Cristianismo.

Valores: