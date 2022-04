Behind the scenes: juguetes, series y caricaturas de los 70`s

Charlie De la Mora, productor y diseñador de audio en W radio

En los 70’s existían varias marcas de juguetes como: Cipsa, Ensueño, LilLedy, Mi Alegría, Tente, entre muchos otros que se volvieron icónicos.

JUGUETES EXIN:

Exin West, fue una línea de juguetes.

Slogan: “El mejor juguete es Exin, Exin, EXIN”.

Eran juguetes ambientados en el Viejo Oeste Americano.

Eran como los legos que conocemos ahora, pero de clásicas construcciones como La Taberna, La Iglesia, El Hotel, La Oficina del Sheriff, el Puesto Fronterizo, etc.

TENTE:

Considerado el Lego español, este popular juego de construcción se lanzó al mercado en 1972.

En su catálogo era posible encontrar desde barcos a naves espaciales, pasando por aviones, robots o toda clase de vehículos.

Alcanzó tal popularidad que llegó a ser comercializado en países como Estados Unidos o Japón de la mano de la juguetera Hasbro.

Esto llevó a la marca danesa Lego a demandar a Exin, porque copiaba su sistema de montaje.

Sin embargo, la pretensión fue desestimada. Tras el cierre de Exin, la patente fue adquirida por Borrás, quien comercializó la marca hasta 2007.

EXIN CASTILLOS:

A diferencia de Tente, este juego de construcción se centraba en la reproducción de castillos medievales a modo de maquetas, complementadas con figuras a escala.

La primera de las series vio la luz a finales de los años 60 y, además de en España, triunfó en países como México, gracias a su constante evolución, con la incorporación de nuevas piezas, variedad de series, colecciones y escenarios.

Aunque su producción cesó con la quiebra de Exin, entre 1998 y 2005 fue fabricado por la empresa Popular de Juguetes.

LAGRIMITAS LILÍ-LEDY:

Era una muñeca de la marca mexicana Lilí-Ledy, que operó entre 1970 y 1980.

Lo particular es que le salían lágrimas y había que consentirla para que se calmara.

Funcionaba cuando le dabas agua con su mamila y en la parte de atrás tenía un botón para que moviera sus manitas y, a la vez, llorara

El nombre de Lilí-Ledy es en homenaje a la película estadounidense Lili del año 1953, protagonizada por la actriz Leslie Caron.

Se llamaban sólo Lilí y más tarde le sumarían el nombre Ledy para que representara a los niños, “porque una muñeca Lili para cada niña y un juguete Ledy para cada niño”.

Lilí-Ledy fue la empresa responsable en traer a México la figura de los hombres de acción. Se inspiró en los GI Joe que hacía Hasbro en U.S.A. y sacó su propia edición llamándolos “aventureros de acción”.

Los juguetes de Lilí-Ledy se pueden encontrar en sitios como Mercado Libre a precios que están desde $300, $500 o $700 veces más de su valor original.

La empresa de juguetes tuvo que cerrar sus puertas en 1985 debido a problemas con su sindicato.

MICROHORNITO Y MÁQUINA DE RASPADOS LILI LEDY

La marca Lilí Ledy tenía entre sus productos estrella al Micro Hornito (mejor conocido como “hornito mágico”).

El chiste de este juguete era que ¡horneaba pasteles de verdad!

Traía una mezcla especial para prepararlos o había una receta especial para generar una masa que servía igual.

El gran despliegue tecnológico era muy simple: horneaba el pastel gracias a que, en su interior, se colocaba un foco de 100 watts.

OTROS JUGUETES DE LILÍ LEDY

Máquina de raspados.

Halcón milenario y nave imperial.

Lilí Ledy comiditas.

AVALANCHA

Es uno de los juguetes más icónicos en la historia.

Se creó en 1965.

Fue creada con don Jesús Pérez Lango.

Fue comercializado por la empresa Hierro-Mex.

La idea nación porque los hijos de don Jesús querían construir un pequeño carro deslizable.

La primera vez que la avalancha salió a la venta fue en la Navidad de 1965 bajo el nombre de Super Móvil Avalancha.

Después de un año de su creación fue bautizada como avalancha.

En los 80 se buscó renovar su aspecto. En los 90 se le cambió la cubierta y se colocaron llantas más anchas, así como un banderín.

Por cierto, Hierro-Mex fue también el encargado de forjar las taquillas del viejo Zoológico de Chapultepec.

BICICLETAS Y TRICICLOS APACHE

La marca Apache es mexicana y fue fundada en 1956.

Primero vendían triciclos de color rojo y azul.

Después ampliaron su catálogo de productos y ofrecieron bicicletas y carros de pedales decorados vehículos de bomberos o ambulancias.

En 1975, los directores de Apache fundan una empresa llamada Bicileyca S. A. de C. V., y conservan la marca que los hizo famosos al mismo tiempo que fabrican y venden bicicletas y juguetes para otras empresas.

JUGUETES MI ALEGRÍA

Mi Alegría es una marca de juguetes mexicanos.

Todo empezó con una niña jugando con el maquillaje de su mamá y fue quien inspiró la creación de la juguetería.

Su abuelito, el Sr. Ángel Algara de Azcué, empezó a comercializar productos cosméticos para niñas que fueran seguros e inofensivos en 1937.

Ahí surgió una fábrica de juguetes con una gran de productos didácticos.

La fábrica se fundó oficialmente en 1956 con poca gente y la maquinaria necesaria para producir juguetes.

Se lanzó como juguetes de belleza que tuvo gran aceptación entre las niñas.

Lo que marcó la directriz, cuatro años más tarde, fue todo lo relacionado con la ciencia.

A la serie científica –juegos de química, biología, microscopios, telescopios, etc.– y de belleza –zapatillas, estuches de maquillaje–, agregó manualidades – tejedoras y máquinas para hacer chocolates, dulces y helados–, peluches y una rama de juguetes deportivos.

Con los años, Mi Alegría y su slogan “aprendemos y jugamos” se volvieron parte de la cultura popular mexicana.

Tacones Mi alegría.

Microscopio Mi Alegría.

Pelucas Mi Alegría.

Botiquín Médico Mi Alegría.

SCALEXTRIC

Es una marca de juegos de carreras de tragamonedas que apareció por primera vez a fines de la década de 1950.

En 1947, el británico Fred Francis fundó una empresa llamada Minimodels Ltd en Londres. La empresa producía juguetes y vehículos.

En 1952, empezaron a hacer una gama de coches de carreras de juguete llamados Scalex, con motores de relojería que los niños activarían con el volante.

Fue tan popular que la empresa tuvo que trasladarse a una fábrica más grande en Havant, Hampshire, donde hacían más de 7000 modelos por semana.

Para hacer pistas de carreras más competitivas, Freud quería que los jugadores pudieran controlar sus propios coches.

Así que se puso a trabajar experimentando con modelos Scalex, poniéndoles pequeños motores eléctricos y haciéndolos funcionar alrededor de las vías del tren modelo.

Luego, hizo una pista de goma con una ranura, donde los modelos de autos podían tomar corriente. En las vías originales, las baterías estaban escondidas y estas le daban energía a la vía.

Fred había hecho Scalex eléctrico, y así nació el nombre Scalextric.

La gran presentación de Scalextric tuvo lugar en la Feria del Juguete de Harrogate en 1957.

La demanda de Scalextric era extremadamente alta y la fábrica de minimodelos de Fred luchaba por mantenerse al día con la producción.

Solo un año después, en 1958, Fred vendió su empresa a Lines Bros, que operaba como Tri-Ang. La compañía era bien conocida en el mercado de modelos por sus juegos de trenes de juguete.

Lines Bros, que operaba como Tri-Ang, se declaró en bancarrota en 1971. Como uno de los activos de la empresa, la marca Scalextric se vendió y finalmente pasó a manos de Hornby Hobbies; ¡la compañía de modelos de aficionados más famosa del mundo, que ahora también posee Airfix, Corgi, Humbrol y Pocher!

La pista de Scalextric más grande del mundo está en Madrid. Concretamente, en el Centro Comercial de Getafe. Sus cifras: 250 metros de largo, decenas de puentes, montañas, curvas… Para hacerla realidad hicieron falta más de 3,000 horas de montaje, y recorrerla en su totalidad lleva tres minutos. Algo que se puede hacer durante el día o la noche, ya que la pista cuenta con 2,000 diodos de luz de LED repartidos en infinidad de farolas.

TROMPO DUNCAN

Ha sido uno de los juegos tradicionales más populares y extendidos en Latinoamérica, Japón y Europa.

En el siglo 16, cazadores en Filipinas crearon un arma similar a un yo-yo con un par de discos de madera y una cuerda en el centro.

Esta arma se lanzaba con la intención de hacer tropezar a los animales y cazarlos más fácilmente. De hecho.

La conversión a juguete empezó en la década de los 1920’s cuando en la guerra, el norteamericano Donald Duncan vio el yo-yo filipino en acción.

A su regreso a EU, redujo su tamaño y lo convirtió en un juguete para niños manteniendo su nombre original.

Con los años la marca Duncan se popularizó y lo llevó a todo el mundo.

De hecho, registró la marca “yoyo” como propia, pero en la década de 1960, un juez sentenció que la denominación “yoyó” era extremadamente genérica y que podría ser utilizada por cualquiera.

A pesar de que Duncan llevó los yo-yos a todo el mundo no fue el primero en crearlos, hay algunas variantes chinas cercanas al año 1000 antes de cristo.

yo-yo que quiere decir «viene-viene» en tagalo, lengua de Filipinas.

Trucos: la vuelta al mundo, durmiente, pasear al perro, enredadera, etc.

VIEW MÁSTER

Un visor de discos con 7 imágenes como diapositivas.

Aunque es considerado como un juguete para niños, no fue pensado originalmente así.

Resulta que, el sistema del View-Master fue inventado por William Gruber, un fotógrafo.

Tuvo la idea de actualizar el antiguo estereoscopio usando la nueva película fotográfica de color disponible en ese entonces, el Kodachrome, que había aparecido en el mercado en 1935.

Aunque el View-Master gira 14 imágenes, realmente solo hay 7 imágenes, 2 imágenes son vistas simultáneamente -una por ojo- simulando así la sensación de profundidad en la percepción binocular.

El View-Master fue introducido por primera vez en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York.

Se vendió originalmente en tiendas de fotografía, papelerías y tiendas de regalos.

En la década de 1940, el ejército de estadounidense reconoció su potencial para la capacitación para entrenar a sus soldados a identificar equipo del enemigo y compró casi seis millones de discos a partir de 1942 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

En 1951, Tru-Vue – el principal competidor de View-Master paso a formar parte de la compañía y con él también se adquirió la licencia de Walt Disney Studios, ahí se aprovechó la oportunidad y se comenzó a producir muchos discos con personajes de Disney, que lo hicieron un negocio rentable.

En 1966, el enfoque cambia de postales escénicas a material basado en películas, series de televisión y temas similares.

En 2009 Fisher Price lo descontinuó.

CARICATURAS Y SERIES

PANTERA ROSA

Serie animada transmitida de 1969 a 1980 con 15 temporadas y 124 capítulos.

La historia es muda con una entrada que se ha convertido en un referente alrededor del mundo.

Esta caricatura fue un éxito inesperado, NADIE pensó que se convertiría en el éxito que sigue siendo.

hasta película en Hollywood. Con Steve Martin como el inspector Clouseau.

Fue creada por Friz Freleng, autor de conocidos personajes como Bugs Bunny, Porky Pig, Piolín, entre otros.

Nació para una película llamada “La Pantera Rosa de Blake Edwards” (1963) que habla del robo del diamante del mismo nombre. El dibujo animado era solo para narrar los créditos del inicio y el final.

El primer material ganó un Oscar como el mejor corto animado. Se llamaba “The Pink Phink” y se estrenó en el año 1964.

Durante mucho tiempo se desconocía si era de género masculino o femenino. En la canción del inicio se muestra con ademanes de mujer, pero al final se refieren a él como hombre.

Por si no se habían dado cuenta todos los episodios de la serie contienen como palabra esencial el nombre de la pantera: “Rosa”.

Durante la serie original la pantera habló únicamente en dos capítulos. La primera vez fue en el episodio “Hielo Rosa”. En el capítulo “Sink Pink” dijo: “¿Por qué los hombres no pueden ser más como los animales?”.

La mayor influencia que tuvo la caricatura fue del cine mudo, especialmente de Charlot, personaje de Charles Chaplin.

En 1982 se estrenó una serie titulada “La Pantera Rosa” en la que el personaje hablaba, pero fue un fracaso total.

La contagiosa melodía del inicio fue compuesta por Henry Mancini para la película de 1963.

LOS SUPERSÓNICOS

Fue transmitida en dos periodos: La primera en 1962 y la segunda de 1985 a 1987, en la que los personajes fueron idénticos a la de los 60´s.

Son una familia que vive en una ciudad futurista en el año 2062, donde en vez de autos con ruedas tienen aeroautos, edificios flotantes y todo tipo de aparatos tecnológicos.

Fue el primer show a color de la cadena ABC, lo cual significó un avance tecnológico importante para un programa que justamente nos hablaba de un futuro moderno.

Cosas que predijeron: Las pantallas planas, las videollamadas, los despertadores con voz, medios digitales, cintas transportadoras, reloj inteligente, robots, camas de bronceado, caminadoras para perros, cepillo de dientes electrónico.

LOS PICAPIEDRA

Ha sido una de las caricaturas más exitosas de la historia.

La serie tiene como protagonistas a Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, hombres que reflejan la vida de la clase media estadounidense, pero situados en una ficticia Era de Piedra.

Fue creada por William Hanna y Joseph Barbera.

La serie se transmitió por primera vez un 30 de septiembre de 1960 por la cadena estadounidense ABC, donde se emitió de forma ininterrumpida hasta 1966. En 1970 fue retomada por la cadena NBC convirtiéndose en el show más visto.

Originalmente se iba a llamar The Flagstone (Los Losa), pero decidieron que un mejor nombre sería The Flinstones, pues el primero podría traer confusiones.

Como en el fondo la caricatura era dirigida a los adultos, fue presentada y patrocinada por algún tiempo por la compañía de cigarros Winston.

Los cuatro personajes principales de Los Picapiedra aparecieron en varios comerciales televisivos.

Pedro y Vilma fueron la primera pareja televisiva animada en aparecer juntos en la cama.

Fred Flintstone y Barne Rubble, eran Pedro Picapiedra y Pablo Marbol en inglés.

Fue la primera serie de dibujos animados en presentar artistas invitados. Algunos de los que tuvieron apariciones fueron Rock Hudson, Cary Grant, Tony Curtis, Ed Sullivan, Alfred Hitchcock, entre otros. Todos con el nombre o apellido adecuado a la Edad de Piedra.

En 1967 se estrenó el primer largometraje de esta serie animada: El superagente Picapiedra (The Man Called Flintstone). La trama es una parodia de los filmes de James Bond.

También hubieron 2 películas Live Action (en persona) Los Picapiedras (1994) y Los Picapiedras: En «Rock Vegas»(Las Vegas) en el 2000. En el reparto figuraron figuras como Elizabeth Taylor, Halle Berry y Joan Collins.

El show mantuvo su récord como la serie animada más larga por mucho tiempo, desde su cancelación en 1966, hasta 1997, año en que la serie fue derrotada por la otra famosa serie Los Simpson.

HE MAN

He Man y los Amos del Universo, es una caricatura basada en una línea de juguetes de Mattel que se llamaba Masters of the Universe.

La serie es en el ficticio y mágico planeta de Eternia.

Su personaje principal es el príncipe Adam.

Cada vez que el príncipe Adam tiene la Espada del Poder en alto y proclama: ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder!, está dotado con fabulosos poderes secretos y se transforma en He-Man.

La caricatura de He-Man se emitió por primera vez en México en el canal 5 de Televisa a partir del 16 de julio de 1985 a 1986.

HEIDI

Heidi es una serie de anime japonesa estrenada en adaptación el 6 de enero de 1974.

Es la historia de una niña que vive con su abuelo en la pradera suiza y sus múltiples aventuras.

Heidi es el diminutivo de Adelaida (Adelheid en idioma alemán).

Está inspirada en el libro homónimo de la escritora suiza Johanna Spyri.

En la región de los Alpes, cerca de la frontera con Liechtenstein y Austria se encuentra Maienfeld (Heidiland). Allí se puede ver una recreación de la casa del abuelo de Heidi, así como hacer turismo rural.

Fue tanto su éxito que se comercializó una gran cantidad de merchandising, incluído un cassette con sus canciones.

La serie, es de 52 episodios, se estrenó en Latinoamérica en 1978 con un doblaje mexicano.

En la historia, cuando Heidi se ve obligada a abandonar su vida en los Alpes, se enferma. A este malestar que sufre la protagonista de la serie se le llama Trastorno de Déficit de Naturaleza. Sin embargo, el anime fue tan famoso que a esta enfermedad comenzó a llamársele “Síndrome de Heidi”.

En Turquía el anime fue censurado debido a que en varias ocasiones Heidi aparece “sin ropa”, únicamente con su ropa interior blanca

CANDY CANDY

La historia de Candy Candy originalmente fue creada por Keiko Nagita en 1975 para la revista mensual Nakayoshi.

Ella perdió a su madre cuando tenía 21 años por lo que reveló que escribir esa historia sanó su dolor.

El manga fue publicado por la editorial Kodansha en 1975. Las ventas llegaron a 13 millones de ejemplares.

Toei Animation adaptó el manga al anime en 1976. Son 115 capítulos y fue transmitido del 1 de octubre de 1976 al 2 de febrero de 1979.

En Indonesia se realizó en 2007 una serie de televisión en imagen real basada en la historia original.

Este anime logró que varios momentos quedaran grabados en nuestras mentes: la muerte de Anthony, el primer encuentro entre Candy y el Príncipe de la Colina, el beso de Terry y Candy en Escocia, la valentía de Albert al salvar a Candy, el capricho de Neil por Candy y el final, ese que nos conmocionó porque al amor no triunfó.

EL CORRECAMINOS

El Coyote y el Correcaminos son creados en el año de 1949 por el animador Chuck Jones para Warner Brothers.

Chuck Jones se inspiró para crear a estos personajes en un libro de Mark Twain, titulado Roughin It.

Creados como una parodia de los dibujos tradicionales de “gato y ratón”

Paul Julian, que trabajaba como pintor de decorados, se encargaba de poner voz al correcaminos.

El Coyote frecuentemente obtiene dispositivos lúdicos y complejos de una compañía de envíos por correo, la corporación ficticia Acme. El nombre de la compañía fue escogido por su ironía (acme significa el punto más alto del desarrollo o desempeño).

El correcaminos existe y aunque el ave en realidad no se parece mucho a su caricatura, corre igual.

Su nombre científico es Geococcys californianus, habita en tierras norteamericanas, al sur de los Estados Unidos y el norte de México. Regiones desérticas.

No puede haber ningún diálogo, excepto el “bip-bip!”.

E Coyote habla en episodios, especialmente cuando va tras Bugs Bunny.

EL PÁJARO LOCO

The Woody Woodpecker Show en inglés tuvo nada más y nada menos que 32 temporadas.

Fue una creación de Walter Lantz con su distribuidora Universal Pictures junto a la agencia de Publicidad Leo Burnett

A Walter Lantz se le ocurrió este personaje durante su viaje de luna de miel. Un día mientras llovía, escuchó un insistente pájaro carpintero que no dejaba de taladrar su techo.

El objetivo era desarrollar un producto animado para su proyección en las salas de cine, pero fue tal el éxito que la serie siguió.

El Pájaro Loco ha aparecido en 197 cortos y en 350 películas de dibujos animados y posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

La risa que caracteriza a El Pájaro Loco es inigualable y ha sido utilizada por los músicos Richie Ray y Bobby Cruz para una canción titulada “El Pájaro Loco”.

Nunca fue confirmado el verdadero tipo de especie de pájaro carpintero del personaje de Woody. Su característico penacho rojo hace que parezca como si fuera un Carpintero Pileated, pero con los cambios en el diseño y los colores de su cuerpo, se asemeja más a un pájaro carpintero de cabeza roja (Melanerpes erythrocephalus). Ambas especies son muy comunes en los Estados Unidos. En México, el actor de doblaje encargado de la voz del Pájaro Loco es Jorge Arvizu «El Tata».

Y de series ¿De cuáles se acuerdan?

LA FAMILIA INGALLS

“La familia Ingalls”, entre 1974 y 1983, con Michael Landon como protagonista, fue el programa más visto no solo de Estados Unidos sino también de otros países del mundo.

Con 10 temporadas.

Nunca ganó un premio Emmy.

La familia comía siempre lo mismo: Cada vez que comían juntos, sobre el plato había estofado o pollo de Kentucky Fried Chicken.

LOS ÁNGELES DE CHARLIE

Se transmitió por la cadena ABC entre 1976 y 1981.

La historia de 3 mujeres que dejaron el Cuerpo de Policía para trabajar en una agencia de detectives propiedad de Charles Townsend Charlie.

El personaje de Charlie cuyo rostro no apareció nunca en pantalla a lo largo de las cinco temporadas, contó con la voz del actor John Forsythe.

Las tres ángeles originales fueron: Sabrina Duncan (Kate Jackson), Jill Munroe (Farrah Fawcett) y Kelly Garrett (Jaclyn Smith).

La serie, desde su primera temporada, se convirtió en un auténtico fenómeno mediático.

En 2000 se rodó la versión cinematográfica protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu.

En 2018 Sony anunció el rodaje de un nuevo reboot dirigido por Elizabeth Banks. Los nuevos ángeles fueron los rostros de Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska.

LASSIE

Empezó siendo un cuento, compraron los derechos para hacer una película y fue tanto su éxito que la llevaron a la pantalla chica

Lassie protagonizó alrededor de 675 episodios de TV vistos en más de 50 países alrededor del mundo y filmados entre 1954 y 1989, primero en blanco y negro y luego en color.

Lasie está catalogado como uno de los personajes más icónicos de Hollywood estando a la altura de Fred Astaire o Lana Turner con 598 capítulos y 8 films.

Durante las 19 temporadas de la serie, fue interpretado por seis machos Collies, cinco de los cuales eran descendientes directos de PAL, la Lassie original.

En realidad, en la serie de televisión la protagonista sería una perra, pero los productores prefieren utilizar perros machos ya que estos últimos sólo realizan una vez al año el cambio del pelo, a diferencia de las hembras que mutan dos veces.

Lassie también ha conquistado Hollywood, por lo que desde 1960 está presente en el paseo de la fama de Hollywood, el camino que recoge las huellas de los actores más famosos y queridos.