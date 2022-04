"Incertidumbre en el sector energético... es lo único que tenemos claro"

Legalmente estamos donde estábamos antes, todo detenido, todo congelado, la LIE no encontró los votos para ser declarada inconstitucional, pero el problema más grave es que pierde México, lo único real es que nadie está invirtiendo en el sector eléctrico, afirmó la experta en energía, Rosanety Barrios.

La incertidumbre legal que se activó desde hace tres años en el sector energético es la constante, aseguró la experta en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, y señaló que tenemos un sistema eléctrico con problemas que necesita además de la modernización, incorporar energías renovables, demanda del planeta y de empresas que deben cumplir con metas en materia de cero emisiones.

Reiteró que ya no hay entradas nuevas de energía renovable solo aquellas que faltan de las subastas del sexenio anterior, por lo cual no es probable que se cumpla con las metas de energías limpias.

Señaló que, por el contrario, la CFE solamente asignó de manera directa seis plantas que van a quemar gas natural de las cuales cuatro no tienen asegurado el suministro de gas, por lo que aseguró no garantiza el crecimiento. Por ello afirmó aquí no ganan nadie".

Con el resultado de ayer en la SCJN dijo Barrios, es más necesario que nunca un cambio constitucional para el Presidente, porque esa ley cuando ente en vigor está sujeta a amparos, que tienen muchas más posibilidades de progresar.

Desafortunadamente, dijo la oposición no va a aprobar la reforma del presidente que señala que la CFE debe tener el 54% de la generación eléctrica, incompatible con un modelo de competencia, que no garantiza la energía renovable y barata y tiene conflicto con el T-MEC.

El próximo martes, como están las cosas, Morena no va a obtener los votos de la oposición que ha presentado una propuesta con 12 puntos que no se debe negociar por kilo.

Rosanety aseguró que gran parte de los objetivos puestos en la reforma están contenidos en la LIE, lo relevante es el tener claro que la Ley no va a entrar en vigor ya porque está suspendida, está sujeta a amparos y la solución de estos ya no tiene que ir al pleno de la SCJN. "Aquí probablemente ganen los políticos, pero México pierde", advirtió.