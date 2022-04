No se declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica: Nora Cabrera

No se declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, "en medio ambiente se logró una mayoría de 7 votos, por lo que muy probablemente podremos ganar la inconstitucionalidad de la LIE", así lo aseguró Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, A. C.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la activista detalló que ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió si la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 se podría dejar sin efecto para todos, la analizó de manera abstracta, no específica respecto a los amparos que se han promovido; por ello la acción de inconstitucionalidad que no alcanzó la mayoría de ocho votos se desestima, pero no quiere decir que se haya declarado constitucional la reforma.

La acción de inconstitucionalidad dijo. queda sin efecto, pero los amparos van a seguir su camino hacia la SCJN y los ministros deberán pronunciarse al respecto.

Nora recalcó la importancia de que la mayoría de los ministros pensaran que es inconstitucional la LIE por diversos motivos, como medio ambiente y competencia económica, pues bajo esa visión analizarán los juicios de amparo.

Respecto a lo publicado por la Jefa de gobierno de CDMX, dijo que no es exacto afirmar constitucionalidad pues la SCJN no lo declaró así, ya que faltó un voto para que se dictará la invalidez de la norma.

Y reiteró "no se declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, hay siete ministros que consideran la inconstitucionalidad".

En el caso de Nuestro Futuro, A. C, 250 jóvenes y 20 organizaciones civiles promueven un amparo en el que establecen que la transición energética en el sector eléctrico debe basarse en las energías limpias, reducción de emisiones y cambio climático, a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

Un punto a favor de su demanda, dijo Nora, es el pronunciamiento de varios ministros sobre la relevancia del cambio en el sector energético en el contexto de las energías limpias, por lo que expresó "yo espero que nos favorezca", y en caso contrario dijo se puede promover un amparo en revisión y el pleno de la SCJN se pronunciaría respecto a la constitucionalidad o no de la LIE, aunque ahí "no se necesitaría la mayoría calificada de ocho votos, solo 6", por lo que afirmó "muy probablemente podremos ganar la inconstitucionalidad de la LIE", concluyó.