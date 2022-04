"Revocación de mandato se convirtió en un ejercicio de manipulación"

La revocación de mandato que se convirtió en un ejercicio de manipulación del Estado de la movilización social para que voten a favor de un Presidente que está en funciones al que nadie cuestionó en cuanto a su ejercicio y de quien se tiene perfectamente claro que su mandato es por seis años, así lo señaló la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la senadora reiteró que hay límites que no debe rebasarse pues dijo "claramente la legislación no permite que se involucren en actos de proselitismo", por ello cuestionó la postura del general Luis Rodríguez Bucio y en particular del secretario de Gobernación Adán Augusto López evidenciando "un deslinde de lo que dice la ley".

La senadora calificó de "grave que olvide la potestad de su puesto y prefiera reiterar su proselitismo infinito en favor del titular del poder Ejecutivo".

En cuanto a la revocación de mandato dijo que se convirtió en un ejercicio de movilización inducida que no tiene que ver con la participación ciudadana espontánea, lo que vislumbra "que se está operando una elección de Estado para tener más votos", pero lo que es más grave dijo "es que sea un experimento para ver cuál es la reacción ciudadana y para ver si podeos regresar a los tiempos regresar a los tiempos dramáticos de elecciones de Estado, que eso sería un retroceso democrático desde luego indamisible".

Y aunque reconoció el papel inicial del titular de gobernación y no tener nada personal en su contra dijo que "la exigencia de donde haya venido, de demostrar el amloísmo al infinito desvirtúa su rol como secretario de gobernación".

¿Y el Tren Maya?

Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, Beatriz Paredes Rangel expresó su preocupación por los ríos subterráneos que pueden ser afectados por el trazo del Tren Maya.

Dijo que no se trata de que haya medios de comunicación que agilicen turísticamente la zona, sino de que cualquier proyecto debe tener el impacto ambiental y en el caso del nuevo trazo del Tren Maya dijo afecta de manera desconocida en sus alcances la zona, a lo que se suma el sargazo, y el debilitamiento de los suelos, un riesgo comparable a “ejecutar a la gallina de los huevos de oro”.

Por ello pidió a las entidades ambientales y a todos los involucrados a revisar si la construcción del tren es la única alternativa y ¿qué va a pasar con un ecosistema en equilibrio?

Añadió que existe la posibilidad de que comparezcan los funcionarios, pero se requieren canales de diálogo que no se perviertan y sobre todo de disposición, concluyó.