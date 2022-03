Simulación y ocultamiento permanente en el caso Ayotzinapa: Angela Buitrago

Simulación y ocultamiento permanente en caso Ayotzinapa, señaló la abogada Angela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), tras la presentación del Tercer Informe de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas a siete años seis meses de los hechos.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Buitrago, detalló los nuevos elementos hallados tras la apertura de nuevos documentos que dijo permiten identificar elementos importantes para el conocimiento de los hechos, de los posibles paraderos de los estudiantes y de las personas que participaron en los hechos.

Entre estos dijo hay comunicaciones y mensajes del crimen organizado y elementos que permiten decir que hubo intervención el día 27 de octubre en el basurero, una de las posibles escenas que nunca fue reportada y genera consternación por el manejo.

Sobre el video que muestra actividad en el basurero dijo que, solo se han descrito las imágenes, pero aclaró “no hemos publicitado ninguna conclusión sobre eso”. “Las imágenes nos dicen que hubo personal de Marina desde las 6:20 de la mañana, hubo PGR desde las 8:15 de la mañana, hubo Sedena desde las 10 de la mañana, y después todo esto, nada de esto existe en el reporte de la investigación”. Y no se dijo que se prendió fuego en el área, aunado a esto dijo hay otros elementos que quedan en resguardo debido a que la investigación continúa.

También argumentó que se verificó la falsificación de documentos oficiales incluso por la PGR, se verificó la tortura a través de videos, pues de ser 17 los torutrados en 2016 aumenta a 40 personas torturadas. lo que permite hablar de “la simulación y el ocultamiento permanente de elementos que son fundamentales dentro de la investigación”, dijo.

Buitrago recordó que por orden del presidente de abrir los archivos se pudo hallar el video y conocer su contenido, por lo que dijo “estamos pidiendo más información que no nos han entregado y sería vital para este caso”.

Cuando cambias los hechos alteras y eso no lo puede hacer un funcionario, recalcó.

En la “Barrana de la carnicería”, dijo la especialista, se siguen hallando restos, pero queda abierto el paradero de los demás, por lo que se sigue avanzando en ese camino y se sigue avanzando en términos donde pudieran estar los estudiantes.

La integrante del GIEI, señaló que con los nuevos hallazgos se han ampliado hipótesis, ha cambiado ostensiblemente la investigación y ahora se ve todo desde un punto totalmente diferente.

Pese a todo, dijo Buitrago “si se logran reunir las piezas adecuadas creo que sí se puede llegar a la verdad”.

En la relación del caso con el crimen organizado dijo se sigue avanzando y con lo presentado ayer se puede saber que “no es cierto la actividad que reportó la PGR en el río San Juan, no es cierta la actividad que se reportó en el basurero porque le faltaba la mitad, no es cierta la actividad que presentaron en tarjetas informativas”, la pregunta a la que dijo no te voy a dar respuesta es ¿Porqué?, concluyó la abogada.