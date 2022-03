Mi hermana tiene la custodia de sus hijas; ellas no aparecen: Nicolás Celis

Hasta el momento no se ha localizado a las niñas estamos sin dormir para buscar a las menores, con angustia el productor, Nicolás Celis hizo un llamado para localizar a sus sobrinas Maya y Gal Dor El Medina, hijas de su hermana Carolina, quien padece cáncer.

En el espacio de "Así las Cosas" con Javier Risco, detalló que los hechos ocurrieron en menos de dos horas luego de que una juez emitió un dictamen para que el padre de las menores quien externó que había pagado tres millones de pesos para el trámite, pudiera llevarse a las niñas.

Actualmente ya se cuenta con la Alerta Amber, luego de que el productor recurriera a Guillermo del Toro y al canciller Marcelo Ebrard, quien para evitar la salida de las menores del país solicitó se boletinara la información del caso.

"Estoy muy preocupado por lo que se viene, lo de ayer es la conclusión de una discusión de años", señala Nicolás "el juez dijo que cumplió con lo que pidió el estado de Israel lo que me parece muy grave",

"Dice que no se llevó a cabo ningún juicio en México, el divorcio fue en México y mi hermana tiene desde 2011 la guardia custodia de las niñas" y el juzgado dice que tenemos que comprobarlo, pero si no hubiera habido un juicio en Morelos, no hubiera habido una resolución en Morelos, por supuesto que se incluirá a la resolución de la Haya.

Una autoridad no puede no respetar la voluntad de los niños, la restitución no se puede ejecutar si un menor se opone y en el caso de sus sobrinas dijo son adolescentes que han manifestado su deseo de permanecer en México.

Detalla que en 2020 se autorizó a su hermana a viajar a México con los tres niños pasaron aquí el verano, pero desde Israel le llagaron sus resultados de un estudio señalando que tenía cáncer en cuarta etapa por lo que decidió no volver, a diferencia de su hijo mayor quien si volvió a lado de su padre a Israel, no así las niñas que quisieron quedarse en México.

Fue entonces que comenzaron a llegar gentes supuestamente de interpol a la escuela de las niñas que ya contaba con un amparo, hubo demandas penales, juezas que estaban involucradas, etc, señala Nico.

Ahora el padre de las menores las ha separado de su madre de una forma muy violeta, y diciendo que había gastado 3 millones de pesos en eso, por lo que ahora el productor pide el apoyo de todos para hallar a sus sobrinas.