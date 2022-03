Clases de idiomas

JAPÓN – KAITO KUWAHARA, maestro de japonés tiene 34 años y lleva 3 años viviendo en Méx.

Llegó a México por trabajo en noviembre del 2018.

Se quedó porque le gusta el país y por su chamba.

¿Qué pasa en México que en tu país no? Los espectáculos artísticos en el transporte público.

El primer choque cultural: Poner sal, limón y chile sobre las frutas.

México y el afecto: Fue rarísima la forma de convivir, nunca había vivido eso con las personas, apenas empieza a acostumbrase, en su país no hay abrazos, ni besos, hay mucha distancia. Sobre todo con las mujeres.

Diferencias entre México y Japón: El tren y el camión casi nunca llegan tarde en Japón. Si llegan tarde, se dará un aviso para disculpar a la gente y en México pues…

Lo más chingón de México: La alegría, la amabilidad, que los mexicanos son muy trabajadores.

Lo menos chingón de México: Que los mexicanos son muy platicadores y le quitan el tiempo, le gustaría que entendieran cuándo se pueda hablar y cuándo no.

Lo mejor de los japoneses: Sus modales, y lo estrictos que son con las reglas.

Los principales clichés de Japón: La pronunciación del sushi.

Comida mexicana favorita: Pozole, birria y aguachile.

Lugar favorito en México: Guadalajara.

¿Qué hacer en Japón? De todo y ser respetuosos con el espacio de las personas, tanto física como emocionalmente.

Japón en una palabra: ORDENADO

Llegó a México en 2017; vino para estudiar español y hacer sus estudios de licenciatura en la UNAM.

Se quedó por la escuela y también porque le gusta mucho la vida aquí: el clima, la gente y la comida.

¿Qué pasa en México que en tu país no pasa? La amabilidad y confianza entre las personas aunque no se conozcan, esto que de pronto desconocidos empiecen a platicar en la calle como si fueran amigos de muchos años. Por ejemplo: cuando la gente está formada esperando su turno.

El primer choque cultural: Cuando en un restaurante la gente le dice buen provecho a desconocidos.

México y el afecto: Le encanta esta parte de los mexicanos. En Asia no es común abrazarse, besarse o decirles “te amo” o “te quiero” a sus papás o amigos.

Diferencias entre México y China: La cantidad de gente. La población de México casi equivale a la población de una provincia en China. En México no hay que hacer fila por tanto tiempo. En China por ejemplo, si quieres entrar a un restaurante famoso tal vez necesitas hacer fila por 4 horas.

Lo más chingón de México: La fiesta, la actitud positiva.

Lo menos chingón de México: Que los mexicanos no sean directos y no sepan decir que no.

Lo mejor de los chinos: son muy trabajadores y la mayoría aman las tradiciones y cultura china y lo transmite de generación en generación.

Los principales clichés de China: Falso que todos los chinos comen perros, murciélagos, cucarachas. Y que todos saben pelear Kung Fu.

Comida mexicana favorita: Mole poblano, Pozole, Mole de Olla.

Lugar favorito en México: Guanajuato.

¿Qué hacer en China? Tener un corazón abierto. Hay que estar preparado para enfrentar cosas inesperadas.

China en una palabra: DIVERSIDAD.

Llegó en 2009, como estudiante de intercambio.

Se quedó en México porque le encantó la vida aquí y tuvo oportunidades de empezar su carrera periodística.

¿Qué pasa en México que en tu país no? El día de muertos. Ahí no hablan de las personas muertas, es un tema incómodo y no son muy buenos expresando sus sentimientos.

El primer choque cultural: En su primer cumpleaños aquí le enterraron la cara en el pastel. No tenía ni idea de lo que estaba pasando.

México y el afecto: En su país no se saluda tanto con beso, y es menos común ver a gente besuqueándose en público.

Diferencias entre México e Inglaterra: La PUNTUALIDAD. Los ingleses son muy puntuales y le da ansiedad llegar tarde a lo que sea. Tuvo que aprender que eso es muy diferente aquí.

Lo más chingón de México: La gente cálida y orgullosa de su país.

Lo menos chingón de México: Que nunca te digan que no. Puedes pedirle algo a alguien y, aunque no tienen ninguna intención de hacerlo, dicen que sí, mañana, o luego nos ponemos de acuerdo, y solo hacen que pierdas tu tiempo.

Lo mejor de los ingleses: El humor oscuro e incómodo.

Los principales clichés de Inglaterra: Falso que toda la gente británica es muy fina, elegante y educada. En realidad muchos ingleses son borrachos, agresivos y a veces racistas que mala copean cada fin de semana.

Comida mexicana favorita: Tacos de mariscos estilo sinaloenses.

Lugar favorito en México: Chiapas, por la historia y naturaleza tan increíble que tiene.

¿Qué hacer en Inglaterra? ir al festival Glastonbury, el mejor evento del mundo.

Inglaterra en una palabra: FRÍO

Llegó a México en 2019 porque conoció a un mexicano en España y le dio mucha curiosidad conocer el país, así que buscó hacer prácticas profesionales aquí.

Se quedó porque le gustó y porque empezó una relación.

¿Qué pasa en México que en tu país no pasa? “SE COMPRAN COLCHONES, TAMBORES…”

El primer choque cultural: Cuando se dio cuenta que es mucho más difícil hacer amistades con mujeres.

México y el afecto: En el trabajo se le hacía súper raro dar besos. Pero por la pandemia ya no tiene ese problema.

Diferencias entre México y Alemania: La actitud de la gente, aquí los mexicanos son muy atentos, amables, abiertos, en Alemania son más reservados.

Lo más chingón de México: Que utilizan cualquier excusa para hacer fiesta.

Lo menos chingón de México: Tanta fiesta.

Lo mejor de los alemanes: Que son muy honestos.

Los principales clichés de Alemania: Falso que todos toman mucha cerveza, que la gente sea ultra fría, y que todos escuchen Rammstein.

Comida mexicana favorita: Chilaquiles.

Lugar favorito en México: La ciudad de Oaxaca.

Alemania en una palabra: BUROCRACIA.

Llegó en 2014 por curiosidad y se quedó porque se enamoró de la cultura, la comida y la gente.

¿Qué pasa en México que en tu país no pasa? Los festejos tradicionales y que la gente aquí siempre quieren ayudar.

El primer choque cultural: Los saludos mexicanos de beso y abrazo.

México y el afecto: Le gusta que los mexicanos son mucho más cálidos, amables, abiertos.

Diferencias entre México y Ucrania: El clima, la gente en Ucrania es más responsable y respetuosos con ley.

Lo más chingón de México: La alegría, las fiestas, la manera tan relajada de ver todo.

Lo menos chingón de México: La IMPUNTUALIDAD.

Lo mejor de los ucranianos: Son más directos, más ambiciosos, más movidos.

Los principales clichés de Ucrania: Falso que toda la gente toma vodka, que son bien fríos, que siempre hace frío y que todos son espías.

Comida mexicana favorita: Chilaquiles, enchiladas, sopa de tortilla, tlacoyos.

Lugar favorito en México: Oaxaca, Guadalajara, CDMX.

¿Qué hacer en Ucrania? Absolutamente hacer de todo y conocer todo.

Ucrania en una palabra: MELODÍA.

Llegó en 2018 porque ella quería vivir en México, ése fue su plan y por eso se quedó.

¿Qué pasa en México que en tu país no pasa? Comer gusanos y chile.

El primer choque cultural: Que en México no es muy normal decir que algo no te gusta o no estás de acuerdo con algo, la gente se ofende mucho aunque no sea nada personal. Los rusos en sí son más directos.

México y el afecto: Le encanta el afecto de los mexicanos, para ella es importante sentir ese cariño emocional, ayuda a que el otro se sienta bien, por eso le gusta tanto México.

Diferencias entre México y Rusia: El clima, la comida picante, el carácter nacional, muchas montañas y muchas playas, los temblores, gente muy amable.

Lo más chingón de México: La apertura, amabilidad, importancia de la familia, hospitalidad, encontró mucha gente amistosa, muchos amig@s, mucha buena onda.

Lo menos chingón de México: Que no puedas decirle a los mexicanos lo que no quieres hacer o lo que no te gusta.

Lo mejor de los rusos: Comprometidos, serios, puntuales, muy luchadores, insistentes y persistentes, ganadores.

Los principales clichés de Rusia: Falso que todos tomen vodka, que no sonrían y que vivan el frío, ella dice que así siente más frío que en su país.

Comida mexicana favorita: Guacamole (con chapulines), chilaquiles, tacos al pastor, ceviche y mariscos.

Lugar favorito en México: Quintana Roo, Puebla, CDMX.

¿Qué hacer en Rusia? Ver la Plaza Roja, entrar al mausoleo, ver muchos palacios de sares, ir a un museo donde tienen colección de joyas de los sares, probar comida rusa, tomar tour por el río es como algo básico.

Rusia en una palabra: FUERZA.