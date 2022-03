Adopción gay en México: La historia de Felipe y Jaime

Felipe Nájera, actor, activista, director y productor de teatro.

Jaime Morales, activista y servidor público en el gobierno de la Ciudad de México.

En 2010, la Ciudad de México aprobó permitir el matrimonio entre personas del mismo.

El 18 de agosto del 2010 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en México en permitir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo.

ESTADOS que permites la adopción gay: CDMX, Coahuila, Campeche, Colima, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Baja California.

En todo el país sólo 5 parejas homoparentales han podido adoptar:

Datos que importan

No existen una cifra oficial, ni reciente de adopciones de niños y niñas en México. Sin embargo, los últimos datos indican que:

México es el primer en América Latina en cantidad de niños huérfanos.

De acuerdo al INEGI, en México hay más de 30 mil niños que viven en orfanatos, PERO no todos son susceptibles de ser adoptados, porque su situación jurídica no lo permite.

La pandemia por COVID-19, dejó en situación vulnerable a más de 130 mil niñas y niños, quienes perdieron a su padre, madre o a ambos.

La edad máxima que las familias están dispuestas a aceptar para adoptar a un menor es de ocho años.

Cuando se trata de buscar un candidato para un nuevo hogar, los niños mayores, niños con discapacidad o con hermanos llevan las de perder frente a los más pequeños.

En México hay 753 casas hogar, distribuidas en todo el territorio; el DIF cuenta con 4 casas cuna en la ciudad de México.

Su historia

Se conocieron en una cena en un restaurante.

A la semana ya estaban viviendo juntos.

Se casaron el 10 de abril del 2010.

Habían conocido casos de parejas que estaban juntas pero al no tener un reconocimiento jurídico, por no estar aprobado el matrimonio gay, veían de todo, hasta a quien le quitaban todas sus cosas después de una separación, etc.

Cuando se legalizó el matrimonio homosexual en la Ciudad de México decidieron casarse como parte de hacer válido este derecho y apoyar e impulsar a otras parejas.

Confirmar que no son una aberración como muchas veces escuchaban que la gente se refería a las parejas homosexuales.

El proceso de adopción

Felipe siempre tuvo las ganas de ser papá.

En 2010, fueron al DIF Nacional a hacer todo el tramite.

Eran la pareja 220 y la PRIMERA pareja homosexual.

El proceso en ese momento, más allá de la orientación sexual, fue todo muy burocratizado.

Entonces, fueron a la Procuraduría de Justicia del DF (en aquel entonces) que estaban buscando a hogar para niños y niñas en situación de calle o abandono. Lo que querían era encontrar hogar rápido para estos niños para que no crecieran solos.

Fueron la solicitud número 22.

Tuvieron que pasar por un proceso de entrevistas, pruebas, documentos, exámenes psicológicos.

Durante el proceso tuvieron miedo, incertidumbre pero mantenían la esperanza de ser papás.

Después de 1 año 6 meses, en marzo de 2012 ya tenían a Alejandra en casa. Tenías 3 meses de nacida en casa.

Los retos de ser padres

Cuando llegó Alejandra a su casa, tuvieron que reorganizar su vida en pareja, cambiaron sus prioridades y supieron repartir muy bien las tareas, sus pláticas cambiaron a ser todo sobre su hija.

Fueron un HORROR los nervios, la ansiedad, los miedos, la angustia de tener un bebé y pensar en todo lo que les esperaba vivir.

ANTES de que tuvieran a Ale en casa, empezaron a conocerla en las convivencias de papás asignados, aprendieron a darle de comer, cambiarle el pañal, convivían hora y media con ella.

Felipe pensaba “yo no puedo cambiar un pañal”, pero cuando tuvo que hacerlo, todo fue muy instintivo, natural.

Como a todo papá lo que les agobiaba eran las enfermedades, su primera fiebre, no saber si lo que tiene es para correr al hospital o no.