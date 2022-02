Amanecimos con los estruendos sin saber qué pasaba: Mexicana en Ucrania

A las 5:10 de la mañana se escuchó una explosión muy fuerte, tan fuerte que me despertó, a los tres minutos se escuchó una segunda explosión, Espero que nadie nunca tenga que escuchar estos estruendos en su vida; así detalla Ivette Rosano los primeros minutos del ataque de Rusia a Ucrania.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la mexicana radicada en Ucrania con su esposo, su hijastro y su perrita comparte pese a la limitante del idioma, en lo que su esposo le asiste, a través de la radio tienen notificaciones cada 20 minutos al igual que en un chat de télegram, al que llegan notificaciones recientes y en inglés.

Comparte que desde ayer la embajada de Australia que les apoya en la busca de un pasaporte para su hijastro, anunció que retiraba su operación y de Ucrania y se trasladaba Polonia, por lo que hoy aún se encuentran buscando el pasaporte, mismo que les fue negado por falta de legibilidad del certificado de salud del menor.

En su salida por dos horas a calle pudieron constatar que “ahora sí los supers tienen largas filas”, debido a las compras de pánico, los cajeros automáticos se van quedando sin dinero.

Las recomendaciones de la embajada, afirma, son permanecer en casa y esperar la segunda caravana que saldrá de Kiev, “tan pronto sea aprobado que se puede transitar”, en tanto les han pedido alistar documentos y pertenencias básicas.

Los servicios todavía están activos, sin embargo no es seguro salir a carretera saben que los estruendos que les despertaron son del sistema automatizado de drones derribando misiles , “la recomendación es no te muevas… no nos vamos a mover hasta no recibir instrucciones de la embajada”, pues ahora