¿Cómo le hacen? Las casas de subastas

FACTS:

• Roma fue la primera nación en otorgar licencias a los subastadores.

• Fundada en 1674, la Auktionsverk de Estocolmo es la casa de subastas más antigua que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy.

• Los lugares donde se hacen más subastas son: Nueva York y Londres, aunque también son un referente Sidney, Los Ángeles y Chicago. En Europa, sin embargo, se hacen muy pocas subastas en comparación con el resto del mundo.

• Las dos casas de subastas más importantes en la actualidad son: Sotheby’s, fundada en 1744; y Christie’s en 1766, ambas en Londres.

• La casa de subasta establece cuáles serán las comisiones de los lotes vendidos. La comisión que recibe la casa de subasta por el lote vendido suele oscilar entre el 10 y el 15%

• Las casas de subastas de arte Christie’s y Sotheby’s mueven $29 billones de dólares al año. El 40% de ventas relacionadas con el arte, se hacen en estas dos casas de subastas. En total el arte mueve $67.4 billones de dólares al año.

• Durante los siglos 17 y 18 en algunas partes de Inglaterra era costumbre tener subastas a la luz de las velas. Cuando la vela se apagaba, la subasta había terminado. Esta técnica se usó para evitar que las personas supieran exactamente cuándo terminaría la subasta y pujaran en el último segundo.

¿Qué es una subasta y los tipos de subasta?

• Es una venta pública de un objeto, que se le adjudica a la persona que más dinero ofrece por ella.

• Sin embargo, hay diferentes tipos de subasta:

 La más común es la denominada subasta inglesa, dónde se va incrementando el precio de la puja (a la alza).

 El otro sistema es la subasta holandesa, en la que se va disminuyendo el precio (a la baja), hasta que el comprador llega al precio que está dispuesto a pagar por esa pieza o al llegar al precio de reserva.

• Cada casa de subastas publica en línea un catálogo de obras varias semanas antes de una venta, para que puedas ver las imágenes y aprovechar la enorme cantidad de información disponible no solo sobre precios, sino sobre la historia de la obra y otros trabajos disponibles del mismo artista, exposiciones y más.

• Las casas de subastas siguen siendo de los mejores lugares para comprar arte, pero necesitas orientación sobre los precios, ya que la competencia de pujas en la sala puede ser apasionante y seductora.

El término subasta

• La palabra subasta proviene del término latino “sub-asta”, “bajo la lanza”, usado por los legionarios romanos que ponían a la venta las mercancías y los terrenos que conseguían.

• Los soldados delimitaban la tierra o señalaban los objetos a la venta clavando sus lanzas en el suelo, diferenciando así sus productos de aquellos de reventa.

• Quien ofreciera el mejor precio por los artículos colocados bajo la lanza era quien se los llevaba.

El origen de las subastas

• Todo empezó en el antiguo Egipto y el Imperio Romano, el modelo de subasta se usaba para la adjudicación de esclavos y bienes obtenidos de las conquistas.

• Sin embargo, este modelo de compra-venta no comenzó a implantarse sistemáticamente hasta finales del siglo 17. De hecho, se cree que la casa de subastas más antigua del mundo es la Estocolmo Auktionsverk, fundada en Suecia en 1674.

• Fue un siglo más tarde, pasada la Revolución Francesa, cuando las subastas comenzaron a popularizarse, llegando a celebrarse subastas de arte diariamente en las tabernas.

• Es precisamente en esta época de bonanza cuando las principales casas de subastas, Christies y Sotheby’s comienzan su historia.

¿Cómo garantizan la autenticidad de los objetos?

• Las casas de subastas tienen los mecanismos y recursos para asegurarse de que una pieza no es falsa ni proviene del circuito ilegal.

• En 2015, por ejemplo, fue la firma francesa Binoche et Guiquello la que alertó cuando la familia de un coleccionista se presentó con un artefacto prehispánico de 400 kilos cortada en cuatro trozos. Resultó ser el Bajorelieve de Xoc, una extraña pieza olmeca de 3,000 años de antigüedad que había sido robada hacía 40 años y que tras el aviso regresó a México.

• Pero estos mecanismos pueden fallar: Sotheby's tuvo que retirar de una subasta un cuenco de cerámica que había puesto a la venta, después de que el Gobierno de Guatemala reclamara la pieza.

Los precios

• Una vez verificada la autenticidad de un objeto, los especialistas le asignan dos precios estimados, uno mínimo y uno máximo.

• Los valores están determinados por distintas variantes, como la antigüedad de la pieza, su excepcionalidad o los museos y colecciones por las que pasó.

• El mercado, además, “tiene tendencias”: Lo maya es muy buscado, también los barros de Colima o las figuritas verdes de Guerrero.

• Ya con el precio de salida acordado, empieza la puja hasta que el mejor postor gana.

 Precio de tasación: valor que se estima que tiene la pieza en el mercado. Se conoce a través del estudio de piezas similares y los precios alcanzados en el él.

 Precio de estimación: es un rango de precios, siempre dos cantidades. Por ejemplo, la estimación de una pieza podría estar entre los 1.000 y los 1.500 euros. Se espera que el precio de remate se encuentre dentro de ese rango de precios.

 Precio de salida: es el precio con el que se inicia la puja.

 Precio de reserva: es el precio mínimo que el vendedor está dispuesto a obtener por la pieza. Puede estar por debajo del precio de estimación. Si la pieza no se vende en la subasta, pero hay un comprador interesado, el vendedor puede establecer un precio menor al de estimación.

 Precio de remate: es el precio por el que se pone fin a la subasta del objeto. Cuando se consigue la mayor puja, la subasta del lote finaliza.

 Precio récord: es el precio más alto conseguido basado en un histórico de precios.

 Precio adjudicación global: es el precio final por el que el comprador se lleva la pieza. Al precio de remate se le suman las comisiones del comprador, los gastos de envío, los gastos del seguro y el IVA.

Preparación de la subasta• En primer lugar se hace la clasificación y catalogación de las piezas. • Para ello se usan toda una serie de catálogos monográficos o manuales. • Es una labor previa de investigación, por lo que deben utilizarse las ediciones más recientes para que la información sea lo más fiable posible. • Las piezas que van a formar parte de la subasta deben pasar por un proceso de selección, ya que no todas tienen que salir en la siguiente venta.• Una vez realizada la selección, se procede a la elaboración de los catálogos y su envío. • El catálogo debe transmitir al coleccionista que las obras están bien estudiadas, por lo que debe ir acompañado de una buena bibliografía. • Del mismo modo, en el catálogo deben establecerse cuáles son las condiciones de la subasta (la moneda en la que se realizan las pujas, el incremento de las pujas en subasta etc.)

Celebración de la subasta

• La subasta se inicia con la venta de los lotes.

• Los precios de salida van anunciándose.

• Si nadie puja, el lote queda sin vender; si alguien inicia la puja se da comienzo a una competición, que puede darse a través de los coleccionistas en sala, por pujas telefónicas o por internet.

• Los interesados van subiendo el precio hasta que se llega a un único comprador. Una vez finalizada la subasta, los clientes pueden recoger las piezas al final de la misma o en los días sucesivos.

¿Cómo se puja en las subastas de arte?

En la propia sala de Subastas.

• A través del teléfono.

• Desde la computadora.

• Con una puja silenciosa. De esta manera, le dejas a la Casa de Subastas una cantidad por escrito hasta la que estarías dispuesto a pujar para comprar la obra que tú quieres.

• A través de un representante.

Las obras de arte más caras vendidas en subastas

• "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci, vendida el 15 de noviembre de 2017 por 450.3 millones de dólares en Christie's de Nueva York.

• "Las mujeres de Argel (versión 0)", óleo de Pablo Picasso vendida por 179.4 millones de dólares el 11 de mayo del 2015 en Christie's de Nueva York.

• "Desnudo acostado", de Amedeo Modigliani, vendida por 170.4 millones de dólares el 9 de noviembre del 2015 en Christie's de Nueva York.

• "El grito", de Edvard Munch, vendida por 119.9 millones de dólares el 2 de mayo del 2012 en Sotheby's de Nueva York.

• Un cuadro sin título de Jean-Michel Basquiat, vendida por 110.5 millones el 18 de mayo del 2017 en Sotheby's de Nueva York.

• "Desnudo, hojas verdes y busto", de Pablo Picasso, vendida por 106.4 millones de dólares el 4 de mayo del 2010 en Christie's de Nueva York.

• "Accidente de auto plateado (doble desastre)", de Andy Warhol, vendida por 105.4 millones de dólares el 13 de noviembre del 2013 en Sotheby's de Nueva York.

• "Muchacho con pipa", otra obra maestra de Pablo Picasso, vendida por 104.2 millones de dólares el 5 de mayo del 2004 en Sotheby's de Nueva York.

• "Nurse" (Enfermera), un cuadro icónico de Roy Lichtenstein, vendida por 95.37 millones el 9 de noviembre del 2015 en Christie's de Nueva York.

Los objetos más caros vendidos en una subasta

• Escultura: L’Homme au Doigt, Alberto Giacometti en 141.3 millones de dólares, en 2015, por la casa de subastas Christie’s Nueva York

• La batería de Ringo Starr se vendió por 2 millones de euros en una subasta en 2015.

• Una cámara Leica clásica fue vendida por 2,55 millones de euros en 2012.

• El vestido más caro jamás vendido en una subasta fue el vestido "Happy Birthday, Mr. President" de Marilyn Monroe, que se vendió por 4,37 millones de euros en 2016.

• Un violín Stradivarius del siglo 18 fue adquirido por 14,48 millones de euros en una subasta online para ayuda humanitaria tras el tsunami y el terremoto de Japón de 2011.

• El collar de perlas de María Antonieta fue adquirido por 28,9 millones de euros en 2018.

• Un Ferrari de 1962 se subastó en 2018 y ofrecieron por él 43,7 millones de euros.

• El Oppenheimer Blue, el diamante azul más caro en la historia de las subastas, se vendió por 52,3 millones de euros en 2016.

• El diamante más caro del mundo se vendió por 64,3 millones de euros en Hong Kong en 2017. El Pink Star Diamond de 59,6 quilates fue el mayor diamante "rosa e impecable" jamás clasificado por el Gemological Institute of America.

• La colección de joyas de Elizabeth Taylor se vendió por 104,7 millones de euros en una subasta en 2011.

Los objetos más raros vendidos en una subasta

• Moho: El caso más reciente ocurrió en la casa de subastas Bonham, donde se vendió un pequeño espécimen de moho que Alexander Fleming usó en la creación de la penicilina hace casi 90 años. El disco de cristal que porta tiene una frase escrita por Fleming: "El moho que se usó para hacer penicilina por primera vez". Valor: 14 mil 597 dólares

• Una rebanada de pastel: Un trozo del pastel de frutas que fue servido en la boda de la reina Isabel II y el príncipe Felipe en 1947, fue vendido en la casa británica PFC en 2013. Valor: 925 dólares

• La ropa interior de Monica Lewinsky: Entre los objetos reunidos durante la investigación realizada a Bill Clinton por la supuesta relación que sostuvo con Monica Lewinsky, había un negligee negro que estaba valuado en 50 mil dólares. Valor: 12 mil dólares.

• Un avestruz disecado: En 2013, la casa londinense de subastas, Christie’s, alojó un evento al que nombraron Out of the ordinary (Fuera de lo común), en el que la mayor atracción fue esta ave que data de 1785. Valor: 33 mil 150 dólares.

• Un huevo de ave elefante: Sólo diez minutos bastaron para que alguien comprara este huevo de ave elefante —una especie que se extinguió entre los siglos 17 y 18—. La pieza mide unos 30 centímetros de altura por 23 de diámetro. Valor: 100 mil dólares