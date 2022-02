Roberto Palazuelos no representa la plataforma de MC: Patricia Mercado

Venimos discutiendo internamente el tema de que la candidatura de Roberto Palazuelos que no empata con la carta de identidad y documentos de Movimiento Ciudadano, así lo señaló la senadora del partido Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, luego de las declaraciones del actor que busca la gubernatura de Quintana Roo, en contra una ex empleada.

¿Cómo que desde el poder vas a ajustar cuentas? Le pregunta la senadora a quien pretende ser candidato de MC a la gubernatura de Quintana Roo.

La senadora refirió que se vive un momento difícil en el partido; y el presidente de MC Dante Delgado está trabajando precisamente por un ajuste de cuentas en el gobierno de Veracruz, con el caso de José Manuel del Río, de quien dijo es inocente.

La situación que plantea Palazuelos frente a una trabajadora por defender sus derechos laborales, es por todas partes una falta de sensibilidad y respeto a los derechos de las personas". "como gobernante no sé qué podría hacer", señala.

Me gustaría no especular, esperar la decisión de MC y ver cuáles podrían ser las consecuencias de una decisión a favor de. "No estamos bien con esta candidatura".

Dante Delgado refiere la senadora le ha dicho que se está analizando su postura y espera que MC considere la identidad a favor de los derechos.