Mesa especial: No más violencia contra la comunidad LGBTI+

Fernando Cattori, director y fotógrafo. Miembro orgulloso de la comunidad LGBTI+. Ha dirigido campañas y comerciales para Forever 21, Michelob, Palacio de Hierro, GQ, Martha Debayle x Ivonne, entre otras.

Alejandro Brito, periodista y activista gay. Director del suplemento periodístico Letra S, Salud, Sexualidad, Sociedad que se publica en el periódico La Jornada. Por su trabajo periodístico recibió el Premio Nacional de Periodismo 2001 y el Premio PEN Club México a la Excelencia Periodística en el 2013. Por su larga trayectoria como defensor de los derechos humanos LGBTI+, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación le otorgó el Reconocimiento Nacional por La Igualdad y la No Discriminación 2018.

TW:@AklexBrito // Facebook: LetraeSe y Twitter: @Letraese

Láurel Miranda, mujer trans, periodista, activista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Egresada de la maestría en Historia del Arte. // TW:@laurelyeye // IG: @laurelyeye

Iván Tagle, Defensor de derechos humanos y consultor experto en asuntos LGBTI+. Actualmente coordina la Investigación Nacional sobre el impacto diferenciado del COVID-19 en la comunidad en México. Director de una de las organizaciones clave en la defensa y promoción de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTI+, YAAJ MEXICO. // TW: @ivantagledurand // TW: @yaajmexico

• México es el segundo país en AL con mayor índice de crímenes por homofobia —sólo superado por Brasil— (UNAM).

• La Ciudad de México es donde se cometen más homicidios contra la comunidad. (UNAM).

• La esperanza de vida de una mujer trans en México es de 35 años, particularmente para mujeres trans trabajadoras sexuales en condiciones precarias

• Actualmente, 72 países continúan criminalizando la actividad sexual entre personas del mismo sexo y, en 45 de estas naciones, la ley se aplica tanto a mujeres como a hombres. (ONU)

• Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, provincias de Nigeria y Somalia castigan la homosexualidad con la PENA DE MUERTE.

• Otros países como Afganistán, Brunei, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Mauritania aplican duras sanciones contra las relaciones homosexuales.

• En Sri Lanka, la condena por relaciones con personas del mismo sexo es castigada hasta con 10 años de prisión.

• PERO TAMBIÉN territorios en los que la homofobia y la criminalización van de la mano con sus tradiciones religiosas, han dado pasos importantes. En la India, por ejemplo, la Corte Suprema declaró legales todas las formas de sexo consensuado entre adultos.

• Angola y Pakistán, países conservadores, dieron pasos en la misma dirección.

• Una encuesta nacional realizada en Australia, por parte de investigadores de la Universidad de Queensland, sugiere que la homofobia estaría ligada a un bajo coeficiente intelectual.

Recientes casos en México:

• Hasta el 25 de enero:

 8 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBTI+.

 4 de ellos fueron contra mujeres trans

 1 contra dos mujeres lesbianas, eran pareja

 2 hombres cisgénero gay

 3 agresiones físicas contra personas LGBT

 1 de ellos fue un intento de transfeminicidio (Natalia Lane)

 1 ataque contra una pareja lésbica en el Barrio Chino

 1 ataque contra pareja gay en Taquería El Vilsito

• 1. El caso que abrió el año fue el de la agresión a una pareja lésbica en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México por parte de una mujer que no estaba de acuerdo en que se manifestaran su amor en público. En el vídeo que circuló en redes sociales pudimos ver como una mujer le escupe a una pareja adolescente de mujeres, que obviamente le reclaman por la falta de respeto y ésta les responde con más golpes y agresiones.

• 2. La defensora de los derechos de las personas trans, Natalia Lane denunció en sus redes sociales que había recibido un navajazo en la nuca y mejilla, cerca del metro Portales. La activista fue internada en el hospital Balbuena mientras que las autoridades anunciaron que ya estaban trabajando en el caso.

• 3. En Six Flags miembros de la comunidad LGBTI+ fueron discriminados en la fila de uno de sus juegos por besarse. La denuncia provocó que varias personas se reunieran afuera del parque en un acto de protesta llamado “Besotón”, que consistía principalmente en manifestar de forma pacífica el amor a través de besos por parte de la comunidad, así como el uso de pancartas que exigían la no discriminación. Finalmente, esa tarde, Six Flags dio a conocer que la política discriminatoria había sido eliminada en atención a las quejas de los manifestantes.

• 4. Hace unos días se reportó la muerte de Nohemí y Tania, ambas de 28 años, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estaban casadas desde julio del 2021 y tenían tres hijos en común. Organizaciones de la comunidad LGBTI+ en Ciudad Juárez y en la capital del estado, han organizado protestas.

Muertes violentas de personas LGBTI+

• De 2015 a 2020 hubo una tendencia ascendente en el número de homicidios en contra de personas LGBTIQ+ llegando a sumar la cifra de al menos 520 víctimas en ese lapso de tiempo. Sólo en el año 2020 disminuyó la cifra en comparación con años anteriores pero por el COVID-19.

• De la cifra total de víctimas identificadas, 288 fueron mujeres trans (55.3%), 184 hombres gay (35%), 25 mujeres lesbianas (4.8%); 5 hombres bisexuales, 3 hombres trans, 3 personas muxes, 2 mujeres bisexuales, 2 personas no binarias y 8 hombres cis cuya orientación sexual no pudo ser identificada.

• 2021, CIFRA PREELIMINAR = 68 muertes violentas LGBTI+ = 41 MUJERES TRANS

• AGRESIONES: 2021, CIFRA PREELIMINAR = al menos 73 denuncias públicas de diversos tipos de violencia: intentos de homicidio, golpes, daño a la propiedad.

Encuesta Nacional de Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. 2018

Contexto social hostil:

• 53% de las personas LGBTI+. encuestadas sufrieron alguna vez en su vida expresiones de odio, agresiones físicas y acoso.

• 9 de cada 10 personas LGBTI+ tuvo que esconder su orientación durante la adolescencia por temor a sufrir discriminación y violencia.

• 3 de cada 4 personas LGBTI+ evitan mostrar afecto a su pareja en público por temor a sufrir discriminación y violencia. La mitad de ellas ha dejado de frecuentar ciertos lugares públicos (como parques) y 4 de cada 10 dejaron de asistir a eventos o actividades propias de su trabajo o escuela por la misma razón.

• Me siento feliz de ser quien soy: Lesbiana: 74%, Gay: 68.2%, H Trans: 56.6%, M Trans: 54.7% , M Bisexual: 54.4%, H Bisexual: 46.8%

¿Qué le pasó a Fernando?

• Hace unos días Fernando y Andrés, su pareja salieron a cenar unos tacos en “El Vilsito”

• En el lugar se encontraron con unos amigos, se sentaron a cenar, todo muy bien.

• Fernando se acerca a su pareja y le pregunta si el lugar le parece adecuado para que le dé un beso, Andrés le responde que sin problema.

• Acto seguido un hombre se acerca y le pregunta a Andrés “por qué me veas así, qué me estás viendo, qué tanto me ves”. A lo que Andrés le responde que nada y le pide que los dejen cenar en paz.

• Sin decir más, este hombre golpea a Andrés en la cara, Fernando le pide a sus acompañantes que lo tranquilicen y se lo lleven.

• El tipo y sus acompañantes se alejan pero sin dejar de hacer comentarios y mirarlos con desprecio.

• Los agresores pagan la cuenta, se van por un minuto y regresan a atacando nuevamente a Andrés, Fernando y sus amigos al intentar contener también son golpeados.

• Los agresores se fueron diciendo toda clase de cometarios homofóbicos, entre ellos, “pinche joto te voy a comer entero!”

• Nadie hizo nada en el restaurante

• Levantaron la denuncia que ha sido una monserga y no hay castigo a los culpables.

LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN, OTRA FORMA DE ATACAR A LA COMUIDAD

• Las terapias de conversión son estos esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género. Son parte del rechazo social a las identidades LGBTI+.

• Aun cuando desde 1973 la American Psychiatric Association (APA) dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad y de que en 1990 esta situación se reforzó cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, las terapias de conversión siguen vigentes.

• TIPOS: Uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, terapias de aversión, electroshocks y hasta exorcismos.

¿POR QUÉ INCREMENTAN LAS AGRESIONES CONTRA LA COMUNIDAD?

• Nuestra sociedad es machista, racista y lgbtfóbica; aunque ha habido avances en términos de derecho, no han existido los suficientes esfuerzos para reeducar a la sociedad. De tal modo que en el día a día, aunque se garantice el derecho a la no discriminación, esto está lejos de ser una realidad.

• La visibilidad de las personas LGBTI+. cada vez es mayor, lo que también propicia una reacción violenta por parte de los sectores más conservadores de la sociedad.

• Nos enteramos de un aumento de casos en gran medida porque también cada vez alzamos más la voz; nunca más tendrán nuestro silencio.

LOGROS Y RETOS EN MÉXICO

• La lucha de la diversidad sexual en México cumplió 43 años de su salida del clóset.

• Es cierto que también hay que reconocer que ha habido algunos avances como los siguientes:

• En 2007 se logró la tipificación de los crímenes de odio por homofobia en la Ciudad de México y la instalación de la Fiscalía Especializada en la atención a poblaciones LGBT+.

• En 2008 se dio la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la cual reconoció el derecho de las personas transgénero y transexuales a tener su identidad social reflejada en su acta de nacimiento. En 2014 se reformó la ley, logrando que las personas trans pudieran hacer sus trámites legales con un proceso más sencillo y económico.

• En 2009 se aprobó el Matrimonio Civil Igualitario.• En 2009 también se reconoció el derecho de estas parejas a adoptar.

• La marcha del Orgullo LGBT+ en Ciudad de México ha llegado al medio millón de participantes y está catalogada como una de las manifestaciones sociopolíticas y culturales más importante del calendario cívico de nuestro país.

• Ya existe un protocolo para la investigación y la persecución de los delitos relacionados contra la comunidad.

• Se ha incorporado la oferta artística en las diferentes carteleras, centros de espectáculos y museos.

• Hoy ya hay contenidos propios en los medios de comunicación.

• Hay plataformas electorales con la agenda LGBT por parte de varios partidos políticos.

• Existe un Día Nacional contra la Homofobia.

RETOS

• Faltan varios estados en aprobar el matrimonio igualitario.

• Es necesario hacer extensivos los derechos a las infancias trans

• Urge prohibir las “terapias de conversión” en todo el país – hace unos días fueron prohibidas en Francia por Emmanuel Macrón

• No más discriminación

• No más violencia

• Sólo 15 estados de la República cuentan con Ley de Identidad de Género

• Sólo Jalisco y Oaxaca reconocen a las personas trans menores de 18 años

• CDMX reconoce a las personas trans a partir de los 13 años

• Las personas no binarias no están reconocidas en ninguna entidad federativa

• Educación en la familia para evitar la expulsión de las personas trans de sus casas

• Acceso a educación, salud y trabajo

• Sólo la CDMX cuenta con una clínica de salud para personas trans; las personas trans en el resto del país deben pagar sus servicios médicos o bien recurrir a automedicaciones que ponen en riesgo sus vidas.

¿QUÉ NOS URGE ENTENDER?

• La homosexualidad, no es una enfermedad, no se puede curar, cambiar ni corregir.

• Quienes violentan a la comunidad sólo reflejan su desconocimiento científico, su incompetencia profesional.

• Además, cualquier tipo de acción contra la comunidad LGBTQI+ viola rotundamente los derechos fundamentales de toda persona

• Es URGENTE involucrar estos temas en la EDUCACIÓN de los niños, los niños tienen que estar informados y eso nos lo hará definir una preferencia sexual u otra.

• Es URGENTE dar apoyo a los padres para que sepan cómo apoyar, aceptar y cuidar a sus hijos

¿Dónde pedir ayuda?

YAAJ Transformando tu vida A.C.

• Es una organización de la sociedad civil encargada de promover y proteger los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgenero, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI).

• Monte Albán 7 interior 6, Narvarte Oriente, CDMX. C.P. 03023

• (01 55) 7031 3895 y 55 5455 9978

• yaajmexico@gmail.com

Unidad de Salud Integral para personas Trans y el Centro Especializado en Medicina Integrativa

• El año pasado se inauguró la clínica para personas trans, que está frente al IPN en la Alcaldía Miguel Hidalgo

• Oficialmente se llama: Clínica para Atención Integral de Personas Trans

• Dirección: Plan de San Luis & Manuel Carpio, Plutarco Elías Calles, Miguel Hidalgo, 11350 Ciudad de México, CDMX