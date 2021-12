Inadmisible que la izquierda defienda la militarización como lo está haciendo, es una derrota ética, política y cultural, así reclamó el día de ayer el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria a la izquierda, afirmando que la militarización está por todos los fueros.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el senador del Grupo Plural detalló "hemos venido aprobando distintos ordenamientos que vienen a legalizar un estado de situación donde las fuerzas armadas cada vez ocupan más labores que corresponden a civiles.

Ayer dijo, "fue un llamado desesperado y de alerta ante el ajuste que hacen a las leyes de las fuerzas armadas para crear el Estado Mayor conjunto, lo que tiene que ver con que el secretario se dedique a ser secretario de estado, y claro, si su principal labor es hacer conferencias de prensa mañaneras, pues tiene que delegarse en otros la responsabilidad de las armas".

En el Senado dijo se abrieron tres al respecto:

Primera, el modelo de institucionalidad democrática que requerimos de las fuerzas armadas

Segunda, a diferencia de lo que pasa en América Latina, prácticamente en el continente todos los secretarios de defensa son civiles y

Tercera, qué modelo de institución de fuerzas armadas queremos.

Lo que vemos es una legitimación que sigue hablando de los abusos del pasado, pero no se hace cargo de lo que hoy está sucediendo, señaló.

El reclamo al senador del PT Gonzalo Yáñez dijo, es porque desde el 68 el senador del ha luchado contra la militarización del país, la izquierda, el PRD, el PT y Morena han expresado el riesgo que significa que las fuerzas armadas sigan asumiendo labores que corresponden a la sociedad civil.

Sin embargo, señaló Álvarez Icaza, en este sexenio no solo hemos vistos excesos extremos, como las obras otorgadas a las fuerzas armadas a quienes se les va a quedar la renta nacional, pues de acuerdo con un estudio del CIDE suman ya 246 tareas entregadas a las Fuerzas armadas, abusando del concepto de seguridad nacional.

En este sexenio dijo ha habido un signo positivo, pedir disculpas tanto en casos de la Corte Interamericana de Derechos humanos como hechos del pasado, pero a diferencia de los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, en estas aun tratándose de delitos graves, no hay un solo representante del Ejército, Fuerza Aérea o Marina. Por ello señaló, las víctimas no tienen garantía de la no repetición.

Los mensajes recibidos ante sus declaraciones fueron de coincidencia, pues dijo necesitamos prender todas las alertas sociales ante la militarización.