Yo sí creo en el diálogo: Santiago Creel

Yo sí creo en el diálogo, así lo afirmó el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, tras la reunión de ayer con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la que calificó como positiva y de apertura después de tres años de no tener diálogo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que hubo apertura, y la próxima semana regresarán con una agenda que intercambiarán en la primera reunión para posteriormente realizar la evaluación correspondiente de cada parte e iniciar el diálogo en el que dijo no habrá nada que desechar, pues señaló que el Presidente dijo "ábrase el diálogo, hágase con todos y ábrase con todos y sin cerrazón".

Como vicepresidente de la Mesa Directiva en la Cámara, recordó que durante el debate del PEF del 2022, fueron cinco días en los que la oposición en su conjunto presentó 1925 propuestas de cambio de las cuales no se aceptó ninguna, y señaló "fue un diálogo de sordos e insultos en escalada, cosa que no ayuda al país para eso no es la política, sino para construir".

Santiago Creel reconoció que "los cambios del gobierno o salen con la oposición o no salen nuestras propuestas solo pueden tener salida si la mayoría de Morena en la Cámara las apoya".

Puntualizó que cada partido tendrá un diálogo bilateral con el gobierno y entre todos decidirán qué tema se llegará a un acuerdo, incluyendo a Morena, pues afirmó que "recuperando el diálogo vamos a comenzar a vivir una democracia de otra manera".

Sin embargo, recalcó "esto no quiere decir que nos vamos a poner de acuerdo en todo y tampoco que vamos a claudicar en aquello nosotros creemos que es mejor para México" y dijo que los países llegan a un punto en donde los actores políticos tiene que convencerse de deben evolucionar, pues la nueva soberanía es el saber.

Detalló que la semana próxima asistirán a la reunión Marco Cortés, Cecilia Patrón, Enrique Vargas, Julen Rementeria, Jorge Romero, un representante de presidentes municipales y uno de GOAN por parte del Partido Acción Nacional, y por Segob su titular y el equipo que designe.

La reunión inicial dijo será para el intercambio de agendas, ratificar el diálogo y explicar los puntos a tratar, su importancia y significado para el país y una vez hecho esto habrá una conferencia de prensa.