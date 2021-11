No quiero que el país vuelva a vivir otro 68: Jean Meyer

En el caso del CIDE se mezclan problemas y rencores personales, El gobierno no se siente amenazado, pero no le gustan las autonomías, así lo señala el profesor emérito del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Jean Meyer.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el doctor Meyer afirmó que existe un segundo candidato a rector del CIDE a quien “un gobierno racional, no impulsivo y no enojado lo hubiera elegido porque es de la 4T”.

En referencia al doctor Vidal Yerenas dijo “es un buen académico, buen político, ha sido subsecretario de Egresos de la Ciudad de México ha estado en la comisión de Hacienda, se doctoró en el extranjero, fue alcalde de Azcapotzalco por Morena, manejando un presupuesto enorme sin que nadie lo acusara de malos manejos, él no quiere desvirtuar la institución, ha hecho contacto con todos los trabajadores, estudiantes e investigadores y ha tenido la más alta calificación en la auscultación”; sin embargo, parece que van a nombrar al doctor Romero, señaló.

El viernes pasado, detalló que casi de manera improvisada los jóvenes se manifestaron contra la posible elección de José Antonio Tellaeche, luego de escuchar que éste dijera que eran unas esponjas que se creían todo lo que su profesor les decía.

Decidieron frente al Conacyt por que ahí se daría de manera virtual una entrevista con los dos candidatos a la rectoría.

Y aunque los estudiantes pidieron el apoyo de otros estudiantes y maestros, el doctor Meyer resaltó el comportamiento de los estudiantes que dejaron paso al Metrobús, y aunque llegó la policía no hubo ningún hecho que lamentar, pues recordó “la última vez que yo marché fue en 68 y no fue muy grato”.

Meyer afirmó que el director interino ha manifestado en varias ocasiones que “los estudiantes del CIDE son privilegiados, hijos de ricos, lo que es falso, ciertamente la mayoría de los estudiantes del CIDE es clase media, algunos clase media alta -que no es un pecado de nacimiento-, pero hay una tercera parte que sin becas no podría venir”.

“El señor no sé sí con mala fe o por ignorancia dice unas cosas increíbles, por ejemplo, critica que en el CIDE según él 50 por ciento de profesores se doctoró en el extranjero, el se doctoró al extranjero y eso no lo menciona”, señala Meyer.

Asimismo, afirma que el rector interino criticó la presencia de extranjeros en el CIDE, pero en su caso dijo “yo nací en Francia, pero tengo cincuenta años con la nacionalidad mexicana y he vivido sesenta años de mi vida en México, en 1963 me aplicaron el 33 como extranjero pernicioso por el movimiento estudiantil, hoy no me lo pueden aplicar, pero este señor tiene una mentalidad xenófoba muy desagradable”.

La preocupación de estudiantes y maestros dijo, es que él llegue cambiar totalmente el CIDE, pues ha declarado que, va acorrer a mucha gente, que haría una puga de elementos que dijo “únicamente están interesados en tener dinero dando consultorías”, lo que afirma el historiador no es un pecado es dinero que llega a la institución.

El gobierno no se siente amenazado, no le gustan las autonomías afirma Meyer. “el INE está amenazado, el Inegi, quien sabe qué pasará porque a veces da resultados que no le gustan al gobierno, pero en el caso del CIDE se mezclan problemas o rencores personales”.

Señaló que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, al día siguiente de la elección le declaró la guerra al entonces director de Conacyt, Enrique Cabrero, “desde ese momento sentimos que “nos iba a caer el chahuistle”, afirma.

Posteriormente con la desaparición de los fideicomisos y tras la defensa de quienes trabajaban en medios y universidades, le hicieron la vida imposible a Sergio López Ayón quien se retiró y se dio nombramiento a un director interino externo, lo que debió darse en el seno de la institución. “Gente bien informada nos dijo éste llegó para quedarse”.

Finalmente dijo que “si hay una ofensiva contra las grandes universidades, habría un gran movimiento estudiantil, pero no lo deseo, no quiero que el país vuelva a vivir esa pesadilla”, afirma el doctor Meyer.