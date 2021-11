Las cosas salieron bien: Jorge Ramos

Aquí las cosas salieron bien, importante que los líderes de Norteamérica se pusieran de acuerdo por lo menos en diez temas, así lo reconoció el periodista de Univisión Jorge Ramos.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, quien reconoció el acuerdo entre los presidentes sobre temas como: lucha contra narcotráfico ayuda a grupos indígenas cooperación en lo referente a la industria automotriz, soluciones comerciales para que el T-MEC funcione mejor.

Sin embargo, señala que invertir en el programa Sembrando oportunidades es un plan iluso, pensando en que la inversión en Centroamérica va a impedir la migración, pues ya no está la tiranía de Trump y la pandemia está terminando. Pese a que los mandatarios digan no vengan, los migrantes van a seguir llegando, apuntó.

Respecto al tema de la reforma energética es fundamental en México, pero no es un tema entre los tres países al igual que el tema de Cuba. Biden no se va a meter en una bronca con López Obrador sobre reforma energética cuando necesita tanta ayuda para frenar la migración, señala Ramos.

Ramos recordó que en 2016 la reunión en Ottawa fue un fracaso para Peña Nieto, "aquí López Obrador y su canciller lograron presentar una imagen de México de iguales, el trato es amistoso y López Obrador anduvo hasta con el cubre bocas.

En suma, dijo hubo muchos puntos de coincidencia, evitaron cualquier enfrentamiento con la prensa y reconoció que todo hay transcurrido de forma positiva.

Finalmente, sobre la reforma migratoria dijo, no hay manera en el Senado no hay votos para ello, no hay manera para ayudar a los 11 millones de migrantes, políticamente es imposible, concluye.