El gobierno sabe que no va a pasar su reforma eléctrica: Jorge Triana

Falta de oficio político, inmadurez e inexperiencia en el equipo oficialista señaló el diputado del PAN, Jorge Triana durante la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 en la Cámara de Diputados; el legislador afirmó "No queríamos dinero para nosotros... la respuesta fue dejarnos con la mano estirada, en casi dos mil reservas se nos dio el avión".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Jorge Triana, señaló que el trabajo de Morena y sus aliados en conciliación y señaló que "el PRI fue maltratado de manera majadera, no le dejaban hablar a sus legisladores... todo lo que hicieron fue un contrasentido, necesito sus votos, pero te maltrato".

El diputado afirma que sobre el presupuesto alterno que planteaba del PAN nunca recibió un llamado de Hacienda o de la Comisión de presupuesto para su análisis y pese a que consideraba recursos para medicinas, sector salud y federalizar el gasto, sin afectar la operación del gobierno, no tuvo oportunidad pues ninguna de las casi dos mil reservas fue admitida a discusión, sin embargo, el oficialismo aprovechó para denostarlas, señaló.

Con relación a la reforma eléctrica dijo que luego de su análisis reiteró que es regresiva y que el síntoma más claro de que da por perdida el gobierno su reforma es que no incluyó en el presupuesto un solo peso en pago de indemnizaciones" y el propio gobierno pateó el bote para el año que viene porque sabe que no tiene los votos suficientes. "Mientras sea una reforma constitucional dijo "no estamos dispuestos a avalarla" y señaló que "la actitud infantil e inmadura" de Moena ante el PRI en la discusión del PEF, sin duda tendrá repercusiones.