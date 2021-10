Falso que haya tendencia ideológica neoliberal en la UNAM: Pedro Salazar

Falso que haya tendencia ideológica neoliberal en la UNAM, así lo afirmó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima Casa de Estudios, Pedro Salazar, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Tras la afirmación del presidente López Obrador quien señaló que “Se llenaron las facultades de neoliberales”, el doctor Salazar cuestionó ¿Porqué el presidente agrede, pero además sin razón?, pues afirmó que lo que dice es objetivamente falso pues no existe una orientación neoliberal.

Afirmó que la UNAM es un crisol de la sociedad en donde prevalecen las diversas orientaciones ideológicas, diferentes puntos de vista y la deliberación constante es lo que le da su razón de ser, por lo que aseguró es falso que la universidad haya adquirido una tendencia ideológica en el sentido neoliberal.

Dijo que, por el contrario, mucho antes de este gobierno ha tenido una vocación muy crítica al modelo económico neoliberal caracterizado por la concentración de la riqueza, excluyente y generador de desigualdad. La UNAM dijo ha sostenido una de las agendas más criticas a este modelo.

No se puede pasar por alto esta crítica dijo pues “hay jóvenes de las nuevas generaciones que tienen derecho a saber que lo que se enseña es lo mejor para una sociedad diversa y con enormes rezagos como la nuestra”, por lo que afirmó “no van a recibir una formación ideológicamente orientada, que no van a ser adoctrinados en una forma de pensamiento que no van a tener una visión sesgada de la realidad, sino que por el contrario van a tener una visión universalista”.

Por ello recalcó a lo dicho por el presidente “eso que está diciendo no es cierto”.

Afirmó que la gratuidad y la universalidad son bases de la UNAM para llegar al mayor número de estudiantes, sin olvidar que los recursos provienen del erario, por lo que el beneficio es para las y los estudiantes.

Reconoció que ha habido una descomposición lamentable en instituciones que llevaron mucho tiempo construir como el CIDE y el Cinvestav, que dieron buenos resultados, pero se han visto en una situación enconada con la presente administración.

Paradójicamente dijo, la SEP tuvo una comunicación estrecha con la UNAM por lo que ésta tuvo gran participación en la confección de grandes proyectos de Ley, no es nuevo pero es una realidad con el actual gobierno, de ahí el desconcierto, señaló.

Pedro Salazar afirmó que “el presidente de la República se ha apoyado entre otras universidades en la UNAM para la confección de decisiones muy importantes de su gobierno, y que bueno que lo haga, y para eso también está la UNAM, como la universidad de la Nación.

El director del IIJ afirmó es un buen momento para hacer un alto en el camino para estrechar alianzas y estrategias conjuntas en lugar de generar confrontaciones artificiales con falsas premisas.

No obstante, reconoció que hay mucho que cambiar, por hacer y retos que debe aprovechar la UNAM, cocluyó.